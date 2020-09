Österreich - England: U21-EM-Qualifiaktion heute live im Free-TV und Livestream

Auch Österreichs U21 ist nach der langen Pause zurück und trifft heute auf England, wo es um die Spitzenplätze der Gruppe geht. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im TV und Livestream seht.

Österreichs U21-Nationalteam hat am Dienstag in der EM-Qualifikation einiges gutzumachen. Nach der bitteren 1:5-Klatsche gegen Albanien am Freitag will die ÖFB-Auswahl eine Reaktion zeigen. Die Aufgabe dabei könnte allerdings kaum schwieriger sein, kommt doch mit England ein Team mit Europameister-Ambitionen in die Josko Arena nach Ried.

Die Engländer haben ihre bisherigen fünf Partien in der Gruppe 3 allesamt gewonnen und führen damit das Feld mit 15 Punkten an. Die ÖFB-Auswahl folgt nach sechs absolvierten Partien drei Zähler dahinter. Will man in den Kampf um den Gruppensieg noch einsteigen, ist ein Sieg Pflicht. Nach hinten scheint Rang zwei schon ganz gut abgesichert, der könnte allerdings für eine EM-Teilnahme zu wenig sein. Nur die fünf besten Zweiten schaffen neben den neun Gruppensiegern den Aufstieg zum ersten Teil der Endrunde Ende März 2021 in Ungarn und Slowenien.

Österreich - England im Free-TV und Livestream

Der österreichische Rundfunksender ORF überträgt auch das zweite Gruppenspiel des ÖFB-U21-Teams auf ORF Sport+ ab 20.15 Uhr live. Um 20.30 Uhr erfolgt der Anprfiff.

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, so kann man in der TV-Thek das Spiel ebenso via Stream sehen.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ort 04.09.2020 1:5 (0:2) Österreich U21 Albanien U21 Ried 08.09.2020 20:30 Uhr Österreich U21 England U21 Ried

