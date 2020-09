TSV 1860 München holt Ex-Mattersburger Martin Pusic und Tim Linsbichler

1860 München setzt in der 3. deutschen Liga auch auf zwei neue österreichische Stürmer. Der 32-jährige Ex-Mattersburger Martin Pusic und der 20-jährige Tim Linsbichler unterschrieben beim bayrischen Club. Der ehemalige ÖFB-U17-Teamspieler Linsbichler war zuletzt im Nachwuchs von 1899 Hoffenheim im Einsatz.

Für Pusic ist Deutschland bereits das sechste Land, in dem er einen Profivertrag unterzeichnete. Neben Österreich ist er auch schon in England, Norwegen, Dänemark und den Niederlanden auf Torjagd gegangen.

"Martin bringt enorm viel Erfahrung mit und hat über mehrere Jahre in der ersten dänischen, norwegischen und österreichischen Liga bewiesen, dass er weiß wo das Tor steht und regelmäßig getroffen. Durch den Konkurs vom österreichischen Erstligisten SV Mattersburg, welche Tatsache uns aus Respekt natürlich leid tut, bekamen wir Zugriff auf Martin. Zusammen mit unserem Topscorer Sascha Mölders, Stefan Lex, Fabian Greilinger und Tim Linsbichler hat unser Trainer Michael Köllner nun mehrere Möglichkeiten je nach Spielstand und Spielanlage das Sturmzentrum zu gestalten", so TSV-Sportdirektor Günther Gorenzel.

Auch Pusic ist glücklich über den Wechsel: "Es ist ein tolles Gefühl bei so einem Traditionsverein wie 1860 München unterschrieben zu haben. Ich freue mich schon auf die neue Herausforderung, werde alles geben um mit dem Team erfolgreich zu sein und um den einzigartigen 1860-Fans Freude zu bereiten."

Gorenzel über Linsbichler: "Tim wurde bei Rapid Wien und bei der TSG Hoffenheim ausgebildet und gilt nicht nur auf Grund seines Gardemaßes für einen Stoßstürmer von 1,93 m als großes Stürmertalent. Da wir im eigenen NLZ "die Bayerischen Junglöwen" in seinem Altersbereich über keinen Spieler verfügen, der ein ähnliches Spielerprofil mitbringt, haben wir uns für die Verpflichtung von Tim entschieden. Wir werden Tim die nächsten Jahre an den Profifußball heranführen, und ihm die Chance geben, in große Fußstapfen zu treten. Denn österreichische Stürmer waren in der Vergangenheit beim TSV 1860 München nicht die schlechteste Wahl."

Linsbichler freut sich auf die neue Herausforderung: "Mit der Vertragsunterzeichnung beim TSV 1860 München ist einer meiner Kindheitsträume wahr geworden. Als Wiener, der bei einem Traditionsverein groß wurde, habe ich schon immer ein bisschen für 1860 mit seiner unglaublichen, legendären Fankultur mitgefiebert. Noch dazu wo schon so viele österreichische Spieler für unseren Verein aufgelaufen sind. Nach dem persönlichen Gespräch mit Herrn Köllner war mir klar, dass ich unbedingt für die Löwen spielen will. Umso mehr freut es mich, dass es jetzt geklappt hat. Auch konnte ich während der letzten Tage bereits München erkunden, eine wunderbare Stadt, die Wien sehr ähnelt und noch dazu auch nahe bei meiner Familie ist."