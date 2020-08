TSV Hartberg bindet Top-Stürmer Dario Tadic langfristig

Bundesligist TSV Hartberg kann weiter auf die Tore von Dario Tadic bauen. Der 30-jährige Mittelstürmer verlängerte seinen Vertrag beim Liga-Fünften der abgelaufenen Saison bis Sommer 2023. Das gab der Club am Samstag bekannt.

Mit seinen 19 Toren, die Tadic hinter Shon Weissman (WAC) und Patson Daka (Salzburg) und gleichauf mit Taxiarchis Fountas (Rapid) als drittbesten Stürmer der Bundesliga auswiesen, ebnete Tadic den Hartbergern den Europacup-Einzug.

"Ich bin froh und erleichtert, dass es gelungen ist, Dario weitere drei Jahre an den Verein zu binden. Seine Qualitäten sind allseits bekannt. Der torgefährlichste und stärkste Linksfuß der Liga, geht somit weiterhin für unseren TSV Hartberg auf Torejagd. Ein Führungsspieler, der auch als Mensch in der Kabine enorm wichtig ist!"", sagte Hartbergs Sportdirektor Erich Korherr auf der Vereins-Homepage.

Auch Tadic ist über die weitere Zusammenarbeit glücklich: "Ich freue mich sehr, dass für mich die Reise mit Hartberg weitergeht. Die letzten fünf Jahre hier waren überragend, aber wir sind noch lange nicht am Ende und ich hoffe, wir können auch in den nächsten Jahren für Furore sorgen."

Auch Luckeneder vor Unterschrift

Zudem soll Abwehrmann Felix Luckeneder kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen. Entgegen der Kleinen Zeitung deutete der 26-Jährige an: "Ich weiß, was ich an Hartberg habe." Das Trio perfekt machen könnte Spielmacher Rajko Rep, der trotz Auslands-Gerüchte, einen Verbleib nicht ausschließt.