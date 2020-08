Samson Tijani wechselt leihweise von Red Bull Salzburg zum TSV Hartberg

Red Bull Salzburg verleiht Mittelfeld-Talent Samson Tijani für eine Saison an den TSV Hartberg. Tijani führte als Kapitän der U17 sein Heimatland Nigeria bis ins Halbfinale des Afrika-Cups und ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft.

Vor seinem Wechsel nach Österreich spielte Tijani bei Collins Edwin SC. Der defensive Mittelfeldspieler wurde von Salzburg verpflichtet und mit einem Vertrag bis Sommer 2025 ausgestattet.

"Ich freue mich sehr hier zu sein. Ich glaube an das Team und hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann noch besser zu werden", so Tijani über den Wechsel.

"Wir freuen uns, ein außergewöhnliches Talent wie Samson Tijani es ist, in Hartberg begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf diesen Spieler. Danke auch an Christoph Freund vom FC Red Bull Salzburg für die Möglichkeit der Leihe", so Hartbergs Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr