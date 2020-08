Ohne Arnautovic, mit Grbic und Baumgartner: Das ist der ÖFB-Kader gegen Norwegen und Rumänien

Marko Arnautovic steht nicht im Kader der österreichischen Fußall-Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien. Der China-Legionär musste aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen absagen.

Dafür nominierte Teamchef Franco Foda am Dienstag David Alaba, obwohl der Wiener mit dem FC Bayern erst am Sonntag im Champions-League-Finale im Einsatz war. Neu im Aufgebot stehen Christoph Baumgartner (Hoffenheim) und Adrian Grbic (Lorient). Nicht einmal auf der Abrufliste scheint Alessandro Schöpf (Schalke) auf, der angeblich mit dem Coronavirus infiziert ist.

Österreichs Kader für die kommenden Spiele:

Spieler Position Verein Alexander Schlager Tor LASK Cican Stankovic Tor Red Bull Salzburg Pavao Pervan Tor VfL Wolfsburg Aleksandar Dragovic Abwehr Bayer Leverkusen Martin Hinteregger Abwehr Eintracht Frankfurt Stefan Lainer Abwehr Borussia Mönchengladbach Philipp Lienhart Abwehr SC Freiburg Stefan Posch Abwehr TSG Hoffenheim Andreas Ulmer Abwehr Red Bull Salzburg David Alaba Abwehr FC Bayern Julian Baumgartlinger Mittelfeld Bayer Leverkusen Christoph Baumgartner Mittelfeld TSG Hoffenheim Florian Grillitsch Mittelfeld TSG Hoffenheim Stefan Ilsanker Mittelfeld Eintracht Frankfurt Florian Kainz Mittelfeld 1. FC Köln Konrad Laimer Mittelfeld RB Leipzig Valentino Lazaro Mittelfeld Borussia Mönchengladbach Xaver Schlager Mittelfeld VfL Wolfsburg Peter Zulj Mittelfeld RSC Anderlecht Adrian Grbic Angriff Lorient Michael Gregoritsch Angriff FC Augsburg Karim Onisiwo Angriff Mainz 05 Marcel Sabitzer Angriff RB Leipzig

Auf Abruf: Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz; 2), Dejan STOJANOVIC (Middlesbrough FC/ENG; 0); Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 0), Gernot TRAUNER (LASK; 1/0), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER; 7/0), Maximilian ULLMANN (SK Rapid; 0), Albert VALLCI (FC Red Bull Salzburg, 0), Philipp WIESINGER (LASK; 0), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg; 6/0); Reinhold RANFTL (LASK, 1/0), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 0); Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER; 0), Christoph MONSCHEIN (FK Austria Wien; 0), Marko RAGUZ (LASK; 0)