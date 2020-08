Bundesliga Österreich: Spielplan für Saison 2020/21 steht

Der Spielplan der kommenden Bundesliga-Saison steht. Genaue Daten stehen zwar erst zu den ersten vier Runden, die jeweiligen Gegner stehen aber bereits bis in Runde 22 fest. So gibt es gleich am ersten Spieltag unter anderem das Duell zwischen dem LASK und der Wiener Austria oder zwischen dem WAC und Meister Salzburg.

Die neue Saison der Fußball-Bundesliga startet am Freitag, den 11. September, mit der Partie LASK gegen Austria Wien. Wie die Liga am Dienstag bekanntgab, trifft Altach dann am Samstag auf Hartberg, Rapid spielt ebenfalls zu Hause gegen die Admira. Am Sonntag empfängt Aufsteiger Ried die WSG Tirol, St. Pölten hat Sturm Graz zu Gast und der WAC mit Red Bull Salzburg den Titelverteidiger.

Der erste Schlager erfolgt in der 2. Runde am 19. September zwischen Sturm und Rapid in Graz. Das erste Duell zwischen dem Vizemeister aus Wien-Hütteldorf und Meister Salzburg erfolgt in Runde 7 (am 7./8. November). Das erste große Wiener Derby der neuen Saison steigt in der 9. Runde (28./29. November).

Auch in der ersten Frühjahrsrunde von 22. bis 24. Jänner 2021 wird es wie in der Vorsaison ein Auftaktspiel am Freitag geben, die konkrete Paarung wird nach der letzten Herbstrunde ausgewählt. Abgeschlossen wird der Grunddurchgang am 21. März 2021. Danach folgen noch die Meister- und Qualifikationsrunde.

Alle weiteren Paarungen des Grunddurchgangs finden am Samstag und Sonntag bzw. in den beiden "englischen Runden" im Frühjahr 2021 am Dienstag und Mittwoch statt.

Frühzeitige Spielauswahl

Die frühzeitige Spielauswahl ermöglicht langfristige Planungssicherheit für Klubs, Fans und Medien. Die Auswahl erfolgt durch den TV-Partner Sky in vier Phasen, die sich für heuer folgendermaßen ergeben:

Runde 1 - 4 im August: Mit der Auslosung des Grunddurchgangs werden alle Spiele bis zu den UEFA-Gruppenphasen terminiert.

Runde 5 - 12 im Oktober: Mit Feststehen der Gruppenphasen und -teilnehmer erfolgt die Auswahl bis Weihnachten.

Runde 13 - 22 im Dezember: Die Auswahl der Frühjahrs-Runden im Grunddurchgang erfolgt nach der letzten Herbstrunde.

Runde 23 - 32 im März: Mit der Auslosung des Finaldurchgangs werden sämtliche Spieltermine bis Saisonende bekanntgegeben.

Darüber hinaus werden für eine ausgewogene und faire Spielplanerstellung jedenfalls folgende Prinzipien umgesetzt: