Bericht: WAC holt Matthäus Taferner von Dynamo Dresden

Lange war die Zukunft von Matthäus Taferner ungewiss, nun scheint seine Rückkehr in die österreichische Bundesliga beschlossene Sache zu sein. Nachdem Dynamo Dresden den kreativen Mittelfeldmann für Verhandlungen freigestellt hatte, stach ein Bundesligist die Konkurrenz aus und sicherte sich die Dienste des 19-Jährigen.

Taferner kehrt in die Heimat zurück. Wie die Kärntner Ausgabe der Krone erfahren haben will, steht der Ex-Wacker-Kicker kurz vor der Unterschrift bei Europa-League-Teilnehmer WAC. Damit rüsten sich die Wolfsberger weiter für das internationale Abenteuer. Auch Sky-Sport-Austria-Redakteur David Eder bestätigte die Übereinkunft zwischen Taferner und den Kärntnern.

Als gebürtiger Klagenfurter wuchs Taferner in Tirol auf - geigte zuletzt im Zuge eines halbjährigen Leihgeschäfts in Österreichs 2. Liga beim FC Wacker Innsbruck auf. In neun Spielen kam er auf zwei Tore und einen Assist.

Fünf Runden vor Saisonende beorderte Dresden Taferner wieder nach Deutschland. Da der Verein allerdings in die 3. Liga abstieg, galt ein Verbleib des ÖFB-Legionärs als unwahrscheinlich. Zuletzt brachte die Tiroler Tageszeitung den vielseitig einsetzbaren Offensivspieler mit dem TSV Hartberg in Verbindung.