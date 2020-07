"Wir sehen uns nachher noch": Wildes Wortgefecht zwischen Valerien Ismael und Dietmar Kühbauer

Rapid hat den Vizemeistertitel in der Bundesliga sicher. Am Mittwoch feierten die Wiener in der 31. Runde einen 3:1-(2:0)-Heimsieg über den LASK, der damit fünf Punkte Rückstand auf Grün-Weiß und ein Spiel vor Schluss keine Chance mehr auf Platz zwei hat.

Rapid steht dort erstmals seit der Saison 2015/16 und hat sich damit auch ein Ticket für die Champions-League-Qualifikation erspielt.

Auf dem Spielfeld lief das Duell zwischen Rapid und dem LASK wenig freundschaftlich ab. Besonders ein intensives Wortgefecht zwischen Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer und LASK-Coach Valerien Ismael sorgte für hochgezogene Augenbrauen.

Nach deinem Duell zwischen Filip Stojkovic und Dominik Frieser äußerte Kühbauer Kritik beim vierten Offiziellen - was Ismael zur Weißglut brachte. "Rede nicht mit mir! Verstehst du? Rede nicht mit mir! Halt den Mund", zeterte Ismael Richtung Rapid-Bank. Nachsatz: "Wir sehen uns nachher noch!"

Auch Kühbauer hielt nicht zurück: "Das ist schon störend, wenn er bei jeder Situation reinschreit. Bei jeder Entscheidung fordern die die Todesstrafe."

Bei Sky versuchte Ismael das Wortgefecht zu erklären: "Wir wissen, wie er mit anderen Trainern umgeht, ich wollte signalisieren, dass das mit mir nicht geht."