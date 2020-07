SK Rapid Wien - LASK 3:1: Glücklicher SCR ist Vizemeister und fixiert Champions-League-Quali

Der SK Rapid Wien hat am Mittwochabend den Vizemeistertitel - den ersten seit der Saison 2015/16 - fixiert. Die Hütteldorfer schlugen den LASK zuhause mit 3:1 (2:0) und können von den Linzern damit am letzten Spieltag am kommenden Wochenende nicht mehr von Platz zwei verdrängt werden. Rapid ist damit in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League 2020/21 vertreten.

Der LASK war über weite Strecken des Spiels zwar die dominante Mannschaft, ein Eigentor von Andres Andrade und ein abgefälschter Schuss von Taxiarchis Fountas brachten Rapid aber vor der Pause mit 2:0 in Führung. Die Linzer drückten auf den Ausgleich, kamen durch einen strammen Schuss von Joker Joao Klauss aber nur noch zum Anschlusstreffer. Der eingewechselte Christoph Knasmüllner setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Rapid gewann drei der vier Saison-Duelle mit dem LASK. Dieser blieb vorerst auf Platz drei, der Vierte WAC könnte aber im Spiel gegen Hartberg am Donnerstag (Verschiebung wegen Gewitters) an den Athletikern vorbeiziehen.

Rapid schlägt LASK: So lief das Spiel

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer setzte auf ein 5-3-2, das bei Ballbesitz zu einem 3-5-2 wurde, weil Kelvin Arase und Maximilian Ullmann aufrückten. Stefan Schwab gab dabei den offensivsten Mittelfeldspieler ab und agierte im Pressing oft sogar höher als die Doppel-Spitze Ercan Kara und Taxiarchis Fountas. LASK agierte im klassischen 3-4-3.

Gernot Trauner vergab ganz früh die Chance auf die Führung, indem er einen Kopfball nach Ecke aus rund fünf Metern über das Tor setzte. Fast im Gegenzug schlugen die Hausherren zu.

Fountas wurde von Kara herrlich geschickt, seinen Stanglpass von der linken Seite fälschte Andrade ins eigene Tor ab. Der Mann aus Panama war für den gesperrten Petar Filipovic in die Startelf gerückt.

Mit Verlauf der ersten Halbzeit übernahm der LASK das Kommando, weil Rapid den Ball häufig viel zu schnell herschenkte. Die Grün-Weißen versuchten im Aufbau fast ausschließlich, Kara mit hohen Bällen zu füttern.

LASK im Pech, Fountas trifft

Samuel Tetteh erzielte eigentlich per Abstauber den Ausgleich, stand aber bei einem Schuss von Philipp Wiesinger im Abseits - der Treffer wurde korrekterweise nicht gegeben. Wenige Sekunden zuvor wollten die Linzer allerdings ein Handspiel im Strafraum gesehen haben. Die Rapidler hätten sich über einen Elfmeterpfiff nicht beschweren dürfen.

Doch während die Linzer eine Vielzahl an Chancen nicht nutzten, erzielte Fountas mit dem Pausenpfiff das schmeichelhafte 2:0. Sein Schuss von der linken Stafraumgrenze wurde von Wiesinger unhaltbar ins lange Eck abgefälscht. Dem 19. Saisontor von Fountas war allerdings ein vermeintliches Foulspiel von Petrovic gegen Holland vorangegangen.

Nach der Pause sorgte ein Gewitter für Starkregen, darunter litt das Niveau der Partie. Der LASK kam zu guten Chancen, vor allem nach Standards, Rapid verteidigte aber solide.

Kara setzte in der 70. Minute einen Schuss nach einem groben Schnitzer von Ranftl nur an die Stange, fast im Gegenzug traf Klauss.

Dann landete der Ball erneut im Rapid-Tor, Klauss brachte die Ersatzbank des LASK zum Jubeln. Der Brasilianer stützte sich aber auf seinem Gegenspieler ab und kam nur deshalb zum Abschluss, der Schiedsrichter beurteilte die Aktion als Foul - ebenfalls eine strittige Entscheidung. In der Schlussphase traf Knasmüllner durch einen Konter.

SK Rapid Wien - Linzer ASK 3:1 (2:0)

Tor: 1:0 Andrade (4./ET), 2:0 Fountas (45.), 2:1 Klauss (72.), 3:1 Knasmüllner (90.+1)

Die Bundesliga-Tabelle nach 31 Spieltagen