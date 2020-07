TSV Hartberg mit Markus Schopp vor Verlängerung: Das ist der Haken

Markus Schopp wird mit aller Voraussicht beim TSV Hartberg weitermachen. Die Oststeirer konnten sich mit ihrem Erfolgstrainer auf einen Vertrag einigen, welcher sich mit einer Klausel eine Hintertür offen hält.

Am heutigen Vormittag treffen sich wohl Trainer Markus Schopp und Sportchef Erich Korherr zum letzten Mal, bevor es in den Urlaub geht. Vieles deutet darauf hin, dass Schopp bei den Oststeirern weiter macht. Nicht zuletzt der Einzug in die Europa-League-Quali versetzte die Hartberger in Euphorie und nun soll der Flow bestmöglich in die nächste Saison mitgetragen werden.

Mit Schopp sollen daher laut Kleine Zeitung heute nur mehr die letzten Vertragsdetails geklärt werden bis es zur Unterschrift kommt. "Irgendwo zwischen Graz und Hartberg" werde man sich zusammensetzen, so Korherr in der Krone, der bald Nägel mit Köpfen machen will: "Ich habe nie Angst gehabt, dass Schopp nicht bleibt. Aber so lange die Unterschrift nicht unter dem Vertrag steht, kann alles passieren."

Einziger Wermutstropfen: Der Erfolgstrainer bekommt eine Ausstiegsklausel, sollte ein international renommierter Klub anklopfen. Denn immerhin hat Schopp mit Hartberg auch Begehrlichkeiten geweckt und soll auf dem Schirm von mehreren ausländischen Vereinen sein, so die Krone. Zuletzt wurde Schopp in Verbindung mit dem SK Sturm gebracht, der nun mit Christian Ilzer in die neue Saison geht. Auch ein wildes Gerücht um einen Co-Trainer-Posten beim AC Milan kursierte Anfang Juli.