ÖFB-Team fixiert Testspiele gegen Griechenland und Luxemburg

Das Nationalteam wird im Herbst 2020 an den von der UEFA neu geschaffenen Spielterminen zwei freundschaftliche Länderspiele absolvieren. Die beiden Gegner: Griechenland und Luxemburg.

Vor dem Auswärts-Doppel im Rahmen der UEFA Nations League in Nordirland und Rumänien (11. bzw. 14. Oktober) geht es am Mittwoch, 7. Oktober in Klagenfurt gegen Griechenland. Zuletzt standen sich die beiden Teams 2013 in einem Testspiel in Salzburg gegenüber, das Griechenland mit 2:0 für sich entscheiden konnte.

Im Vorfeld der beiden abschließenden Heimspiele der UEFA Nations League gegen Nordirland und Norwegen am 15. und 18. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion gastiert die Auswahl von Teamchef Franco Foda am Mittwoch, 11. November zu einem Testspiel im Stade Josy Barthel in Luxemburg. Im letzten Aufeinandertreffen im März 2018 setzte sich die ÖFB-Elf mit 4:0 durch.