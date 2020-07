Bundesliga Playoff heute live: TSV Hartberg - FK Austria Wien im TV, Livestream & Liveticker

Am Mittwoch um 20:30 Uhr steigt das entscheidende Europa-League-Playoff-Rückspiel zwischen dem TSV Hartberg und der Wiener Austria. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Mit einem 3:2 bei Austria Wien hat der TSV Hartberg das Tor zur erstmaligen Europacup-Teilnahme schon aufgestoßen. "Der erste Schritt ist getan, und jetzt müssen wir den zweiten machen", sagte Trainer Markus Schopp nach dem Hinspiel im Liga-Play-off. Die Austria braucht am Mittwoch zumindest zwei Tore, zieht sich aber an einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte hoch.

"Wenn man bei der Austria 3:2 gewinnt, ist das ein tolles Resultat. Ich glaube, es hätte noch besser sein können, aber wir können das schon gut einordnen", meinte Schopp.

Er formulierte nach dem Coup in Wien, der nach den Erfahrungen dieser Saison wohl keiner ist, gleich ein Memo an sich selbst: "Wir wären gut beraten, am Mittwoch auf alles richtig gut vorbereitet zu sein", sagte er, denn er gehe davon aus, "dass die Austria noch mal alles reinhauen wird".

Bundesliga-Playoff-Hinspiel

Austria Wien - TSV Hartberg im TV, Livestream & Liveticker

Da sich der ORF die Rechte am Playoff nicht sichern konnte, wird die Partie am Mittwoch ausschließlich auf Sky zu sehen sein, genauer gesagt auf Sky Sport Austria 1.

Die Übertragung beginnt um 20:00 Uhr, Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Zudem steht via Sky Go ein Livestream für Abonnenten zur Verfügung.

FAK vs. TSV im Liveticker

Solltet ihr das Spiel nicht im Fernsehen verfolgen können, daten wir euch in unserem Liveticker über das Ergebnis ab. Bitte hier entlang.

TSV Hartberg - FK Austria Wien: Mögliche Aufstellungen

Hartberg: Swete - Lienhart, Rotter, Luckeneder, Klem - Kainz, Nimaga - Dossou, Rep, Dante - Tadic

Es fehlen: Heil (Knöchel), Lema (nach Kreuzbandriss)

Fraglich: Ostrak (Oberschenkel)

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Borkovic, Poulsen - Ebner, Grünwald/Jeggo - Sarkaria, Pichler, Wimmer - Monschein

Es fehlen: Zwierschitz (Adduktorenzerrung), Fitz (Syndesmosebandriss)

Fraglich: Madl (Adduktoren), Grünwald (Rücken)

Christian Ilzer ortete "mentale Müdigkeit"

Mit "mentaler Müdigkeit" überschrieb Austria-Trainer Christian Ilzer den Auftritt seiner Truppe in der ersten Hälfte. Das Gebotene in der "deutlich besseren zweiten" rief aber den Chef-Optimisten in Ilzer wach: "Jetzt ist Halbzeit in dem Duell, und ich bin absolut sicher, dass wir am Mittwoch voll angreifen können und die Partie noch drehen werden."

Den Spagat zwischen gesicherter Defensive und notwendiger Offensive gilt es für die Wiener auch am Mittwoch zu bewältigen. Ilzer forderte generell mehr Konsequenz im Verteidigen. "Wenn man Dario Tadic oder Rajko Rep solche Räume gibt, wird es immer schwierig - egal wie viel Risiko man nimmt."

Austria-Kapitän Alexander Grünwald soll nach Rückenproblemen laut Ilzer wieder spielfähig sein, bei Michael Madl war der Coach weniger optimistisch. Schopp prophezeite so oder so ein "intensives Spiel", "in dem wir jetzt um eine Spur in der besseren Position sind".