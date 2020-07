Bericht: SKN St. Pölten vor Verpflichtung von Stürmer Dor Hugy

Spieler aus Israel haben in Österreich mittlerweile beinahe Tradition. Nun könnte sich der nächste dazugesellen: Der SKN St. Pölten soll kurz vor einer Verpflichtung von Dor Hugy stehen.

Munas Dabbur (Red Bull Salzburg), Shon Weissman, Eliel Peretz (beide WAC), Omer Damari, Alon Turgeman, Shay Holtsman, Roi Kehat (alle Austria Wien) - in den vergangenen Jahren kickten einige Israelis in der österreichischen Bundesliga.

Wie Eretz Sport nun berichtet, steht der SKN St. Pölten vor einer Verpflichtung von Dor Hugy. Der 25-jährige Stürmer kickt für Maccabi Petah Tikva in der zweiten israelischen Liga.

In 34 Partien erzielte Hugy elf Tore und bereitete neun weitere Treffer vor und war damit maßgeblich am vollzogenen Aufstieg von Maccabi Petah Tikva in die erste Liga beteiligt.