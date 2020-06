Trotz Unterzahl: SKN St. Pölten biegt SV Mattersburg

Der SKN St. Pölten feiert einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen den SV Mattersburg. In Halbzeit eins ging die Führung noch in Ordnung, im zweiten Abschnitt holte sich Cory Burke aber eine unnötige gelb-rote Karte und brachte sein Team damit in Bredouille - der Sieg konnte mit Kampf festgehalten werden.

Die Burgenländer rutschen damit wieder tiefer in den Abstiegskampf, während sich der SKN etwas Luft verschaffen konnte.

Allerdings war der Sieg nicht unumstritten, denn in der Schlussphase hätten die Gäste einen Elfmeter nach einem klaren Handspiel im Strafraum zugesprochen bekommen müssen.

Ausführlicher Spielbericht folgt...

Tabelle der Qualifikationsgruppe