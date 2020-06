SK Rapid Wien: Transparent über Geisterspiele sorgt für Diskussionen

Im Rahmen des Heimspiels gegen TSV Hartberg (JETZT im LIVETICKER) haben die Anhänger des SK Rapid Wien auf der Fantribüne ein Transparent angebracht, mit dem sie sich gegen die Geisterspiele in der österreichischen Bundesliga aussprechen. Die Wortwahl sorgt dabei für Diskussionen, das Klubservice nahm das Transparent nach Kritik vor Anpfiff wieder ab.

"A Stadion mit leeren Plätzen is wie a schiache oide Wetzen", stand dort geschrieben.

Im Sky-Interview darauf angesprochen kritisierte Sportdirektor Zoran Barisic die Aktion vorsichtig. "Natürlich ist das nicht in unserem Sinne. Es ist eine derbe Metapher, aber strafrechtlich nicht verfolgbar. Mir ist es ganz recht, wenn wir über sportliche Dinge sprechen", sagte er.

Auf Nachfrage präzisierte der 50-Jährige: "Der Klub verträgt überhaupt keine Frauenfeindlichkeit, keinen Sexismus, Homophobie oder Rechtsextremismus. Das entspricht nicht unserem Leitbild. Wir distanzieren uns davon, das ist nicht unsere Meinung."

Auf die Frage, ob das Transparent noch abgenommen werde, wich Barisic aus: "Wir können auch über andere Unternehmen reden, die mit Steuergeldern unterstützt werden, obwohl sie ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken. Der Chefetage wird dann vielleicht auch noch eine Dividende ausbezahlt. Wir könnten über viele Dinge sprechen."

Bundesliga: Wann dürfen Fans wieder ins Stadion?

Die Bundesliga sandte zuletzt positive Signale, schon bald wieder Fans in die österreichischen Stadien zu lassen. Es gab ein "sehr produktives" Treffen mit dem Gesundheitsministerium. Schon jetzt steht fest, dass in dieser Oberhaus-Saison keine Zuschauer in den Stadien erlaubt sein werden. In der 2. Liga sind Fans in dieser Spielzeit aufgrund der länger dauernden Saison und der ab 1. Juli geltenden Vorgaben noch nicht gänzlich ausgeschlossen, sagte Vorstand Christian Ebenbauer.

Die fehlenden Einnahmen haben direkten Einfluss auf die Klubfinanzen. "Geisterspiele sind immens große Verluste. Die Folgen in der Zukunft sind nicht absehbar. Wir sind sicher nicht der einzige Klub. So ehrlich sind wir", sagte Barisic.

Rapid will am Sonntag gegen Hartberg Platz zwei in der Tabelle absichern. Talent Yusuf Demir gibt dabei sein Startdebüt.

