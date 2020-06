GAK holt Unentschieden gegen Austria Lustenau

Austria Lustenau ist nach dem 0:5-Debakel im ÖFB-Cup-Finale gegen Red Bull Salzburg auch im ersten Spiel der 2. Fußball-Liga nach der Corona-Pause sieglos geblieben. Die Vorarlberger kamen beim Vorletzten GAK in Gleisdorf über ein 1:1 nicht hinaus und sind damit aktuell wie auch nach der 19. Runde auf Tabellenrang sieben zu finden. Der GAK ist weiter Vorletzter, einen Zähler vor Schlusslicht KSV.

Die Grazer haben sich vor allem aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschlossen die restlichen Heimspiele in Gleisdorf auszutragen. Im Ausweichstadion durfte man gleich über einen Start nach Maß jubeln, den Flip Smoljan in der elften Minute perfekt machte. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Lukas Katnik (45.) via Abstauber allerdings der Ausgleich. Unmittelbar darauf schwächten sich die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte von Sebastian Feyrer wegen eines Foulspiels selbst.

Trotz Unterzahl und auch dem Fehlen des nur auf der Bank sitzenden Topstürmers Ronivaldo brachte die Truppe von Coach Roman Mählich den Punktgewinn über die Zeit. Damit ging die Sieglosserie des GAK weiter, der nun die jüngsten 14 Partien nicht gewinnen konnte. Dabei gab es je sieben Remis und Niederlagen.