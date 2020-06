Bundesliga heute live: SK Rapid Wien vs. TSV Hartberg im Free-TV, Livestream & Liveticker sehen

Nach dem 1:0-Sieg von Rapid gegen Hartberg, treffen die beiden direkt erneut aufeinander. Die Steirer wollen im Allianz-Stadion aber diesmal ein anderes Gesicht zeigen. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Rapid ist vom Verletzungsteufel geplagt. Im Spiel gegen den TSV kamen weitere drei Spieler hinzu, weshalb die Liste bereits bei elf Spielern steht. Im zweiten Spiel muss Dietmar Kühbauer also wohl etwas experimentieren, um eine voll konkurrenzfähige Mannschaft aufs Feld zu bekommen.

Sein Pendant Markus Schopp war mit der letzten Partie gar nicht zufrieden und packte seine Mannschaft bei der Ehre: "Viel zu brav, viel zu liab. Für den Aufwand ist es viel zu wenig. Ich brauche Leute in der Box, die für ein Tor sterben würden." Im Allianz-Stadion darf also eine wesentlich aggressiveres und offensiveres Hartberg erwartet werden.

Meistergruppe: Der 28. Spieltag

SK Rapid Wien - TSV Hartberg im Free-TV und Livestream

Bundesliga im Free-TV heißt es beim Duell zwischen Rapid und Hartberg. Der ORF 1 ist ab 16:45 Uhr mit Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und Helge Payer mit von der Partie, Anpfiff ist um 17:00 Uhr.

Außerdem ist das Spiel bei Sky zu sehen. Dort läuft es ab 17:00 Uhr in der Konferenz mit Salzburg - WAC auf Sky Sport Austria 1, oder aber im Einzelspiel auf Sky Sport 13.

Wer nur via Stream zuschauen kann, der sollte in der ORF TVthek oder kostenpflichtigen bei Sky Go vorbeischauen.

Bundesliga live: Rapid vs. Hartberg im Liveticker

Eine Alternative für all jene, die keine Möglichkeit haben das Spiel zu sehen, gibt es in Form unseres umfassenden LIVETICKERS.

SCR gegen TSV: Mögliche Aufstellungen

Rapid: Gartler - Stojkovic, Greiml, Hofmann, Ullmann - Schwab, Petrovic - Demir, Knasmüllner, Schick - Kara

Hartberg: Swete - Heil, Huber, Luckeneder, Klem, Kainz, Cancola, Ried, Rep, Gabbichler, Tadic

