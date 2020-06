Hartberg - SK Rapid 0:1: Hütteldorfer zementieren Platz zwei - und verlieren drei Spieler

Der SK Rapid Wien hat am Mittwochabend den vierten Sieg in Serie gefeiert. Die Hütteldorfer siegten beim TSV Hartberg mit 1:0, mussten aber die Verletzung von Goalgetter Taxiarchis Fountas, Angreifer Kelvin Arase und Torhüter Tobias Knoflach hinnehmen.

Schon in der Anfangsphase krachte Arase mit Hartbergs Tobias Kainz bei einem Zweikampf derart mit dem Kopf zusammen, dass der Flügelspieler benommen auf den Boden fiel. Mit einer Gehirnerschütterung musste er sofort ausgewechselt werden, Rapid gab allerdings wenig später Entwarnung. Arase musste nicht ins Spital gebracht werden, wird aber in jedem Fall einige Tage pausieren müssen.

Bereits vor dem Spiel musste Goalie Knoflach für die fünfte Partie der Meisterrunde passen. Beim Aufwärmen zwickte die Achillessehne, weshalb Paul Gartler zu seinem Bundesliga-Debüt kam.

Fountas erzielte in Minute 24 nach Flanke von Petrovic sein 17. Saisontor. In der zweiten Halbzeit griff er sich aus heiterem Himmel plötzlich an die Wade. Der Muskel machte offenbar ohne Fremdeinwirkung zu, der Grieche musste für Ercan Kara vom Platz.

Damit setzt sich Rapids Verletzungsmisere gnadenlos fort. Gegen Hartberg mussten bereits Richard Strebinger, Christopher Dibon, Mateo Barac, Mario Sonnleitner, Thomas Murg, Philipp Schobesberger, Tamas Szanto, Nicholas Wunsch und Lion Schuster passen.

Bereits am kommenden Sonntag geht es zuhause erneut gegen Hartberg. Der Vorsprung in der Tabelle auf Platz drei beträgt nun acht Punkte, auf Spitzenreiter Salzburg fehlen fünf Zähler. Im Parallelspiel rang der WAC den Bullen ein 0:0 ab.

Hartberg vs. Rapid: So lief die Partie

Schon nach einer Minute traf Hartbergs Lukas Gabbichler nach Ausrutscher von Stefan Schwab und Pass von Kainz die Stange. Drei Minuten später wurde ein gefährlicher Schuss von Lukas Ried gerade noch ins Out abgefälscht.

Als dann auch noch Arase vom Platz getragen werden musste, schien die grün-weiße Misere perfekt. Trotz dieser Rückschläge überstanden die Rapidler Hartbergs Anfangsoffensive und schlugen mit ihrer ersten gelungenen Offensivaktion zu.

Nach einer Flanke von Dejan Petrovic war Fountas mit der Schuhspitze vor Michael Huber am Ball, das Kunstleder hoppelte über die Fingerspitzen von Hartberg-Tormann Rene Swete ins lange Eck (24.).

Danach hatte Rapid die Partie unter Kontrolle, ohne Chancen herauszuspielen. Das änderte sich in der zweiten Hälfte, als Hartberg immer mehr Risiko nahm und die Wiener zu fahrlässig mit den sich bietenden Kontergelegenheiten umgingen.

Entweder wurden Angriffe zu schlampig zu Ende gespielt oder gute Chancen ausgelassen, wie etwa durch Christoph Knasmüllner (54.), Koya Kitagawa (71.), den starken Yusuf Demir (74.), Ercan Kara (77.) und Thorsten Schick (86.).

Dennoch blieb es beim Erfolg für die Hütteldorfer, die damit ihren vierten Sieg in Folge einfuhren und im siebenten Liga-Duell mit den Steirern zum zweiten Mal gewannen.

TSV Hartberg - SK Rapid Wien 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Fountas (24.)

Hartberg: Swete - Heil (63. Lienhart), Huber, Luckeneder, Klem - Kainz (73. Dante), Cancola (87. Tschernegg) - Ried (88. Kröpfl), Rep (46. Dossou), Gabbichler - Tadic

Rapid: Gartler - Stojkovic, Greiml, Hofmann, Ullmann - Petrovic (59. Grahovac), Schwab - Schick, Knasmüllner (59. Demir), Arase (14. Kitagawa) - Fountas (68. Kara)

Rapid verlor nur eines der letzten 14 Bundesliga-Spiele (23. Runde in Salzburg) und gewann neun davon.

Hartberg - Rapid: Stimmen zum Spiel

Folgen in Kürze.

Meistergruppe: Der 27. Spieltag im Überblick

Tabelle in der Meistergruppe vor LASK vs. Sturm

Platz Verein Sp S U N Tore Diff Punkte 1. Red Bull Salzburg 27 18 7 2 90:28 62 37 2. Rapid Wien 27 15 7 5 55:29 26 32 3. WAC 27 12 7 8 58:37 21 24 4. LASK Linz 26 17 4 5 55:29 26 22 * 5. TSV Hartberg 27 10 5 12 43:62 -19 20 ** 6. SK Sturm Graz 26 10 5 11 41:40 1 19

* = 6 Punkte Abzug wegen verbotenen Mannschaftstrainings

** = Vorreihung bei Punktegleichheit (wegen Abrundung nach Grunddurchgang)