Bundesliga heute live: LASK - SK Rapid Wien im TV, Livestream & Liveticker sehen

Der Sechs-Punkte-Abzug des LASK hat das Rennen um die internationalen Plätze noch weiter erhöht. Enorm davon profitieren konnte der SK Rapid, der sich nun anschickt, Platz zwei in der Liga zu sichern - dafür sollte man das direkte Duell gegen die Linzer aber für sich entscheiden. SPOX zeigt euch, wo man die Partien im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

Trotz des rasanten Aufstiegs der Linzer in den letzten Jahren sprechen die Ergebnisse weiterhin klar für die Hütteldorfer. Von den letzten zehn Partien gingen lediglich drei an die Oberösterreicher, die restlichen sieben gingen verloren. Inklusive dem 0:4 in der eigenen Raiffeisen Arena Anfang Dezember.

Zudem startete der LASK suboptimal in die Post-Corona-Phase und steht erst bei einem Punkt, Rapid hingegen holte derer sechs und wies Sturm Graz im letzten Spiel klar in die Schranken. Möchte der LASK den Anschluss nach oben also nicht verlieren, sollten drei Punkte her.

Meistergruppe: Der 25. Spieltag

Bundesliga live: LASK vs. Rapid im TV und Livestream

Die Partie wird ausschließlich auf dem Bezahlsender Sky zu sehen sein. Die Übertragung beginnt um 17:30 Uhr auf Sky Sport 1, wo auch die Konferenz mit dem Parallelspiel WAC vs. Hartberg zu sehen sein wird. Das Einzelspiel wird auf Sky Sport Austria 2 zu sehen sein.

Im Stream ist das Spiel für Abonnenten auch via Sky Go zu sehen, im Free-TV läuft die Partie allerdings nicht. Im Anschluss an das Abendspiel laufen Zusammenfassungen aller Spiele im ORF.

Linzer ASK gegen SK Rapid im Liveticker

Alternativ kann man das Spiel auch auf unserem LIVETICKER verfolgen.

LASK - SK Rapid: Mögliche Aufstellungen

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic- Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Frieser, Klauss, Tetteh

Es fehlen: Wostry (Adduktoren), Goiginger, Potzmann (beide nach Kreuzbandriss)

Rapid: Knoflach - Stojkovic, Greiml, Hofmann - Schick, D. Ljubicic, Schwab, Ullmann - Knasmüllner - Fountas, Arase

Es fehlen: Strebinger (Rückenprobleme), Barac (Trainingsrückstand), Murg (Knieverletzung), Sonnleitner (Muskelfaserriss), Dibon (Kreuzbandriss), Schobesberger, Szanto (beide rekonvaleszent)

