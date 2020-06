Aufatmen im Abstiegskampf: SV Mattersburg mit drei Punkten gegen SKN St. Pölten

Der SV Mattersburg hat seine Heimmisere in der Fußball-Bundesliga beendet und einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gelandet. Die Burgenländer gewannen am Samstag gegen den SKN St. Pölten durch Tore von Andreas Gruber (44.) und Martin Pusic (87./Elfmeter) mit 2:0 und holten damit erstmals seit elf Monaten drei Punkte in der eigenen Arena.

In der Tabelle der Qualifikationsgruppe verbesserte sich der SVM an die dritte Stelle und baute den Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf drei Punkte aus. Dabei hatte über weite Strecken der ersten Hälfte viel auf eine Nullnummer hingedeutet. Nicht nur das herbstliche Wetter verbreitete kurz vor dem astronomischen Sommerbeginn Tristesse, auch das auf dem Rasen Dargebotene sorgte phasenweise für Frösteln.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Beide Teams suchten ihr Heil in hohen Bällen und harmlosen Weitschüssen, es regierten Kampf und Krampf - bis Andreas Kuen in der 44. Minute einen sehenswerten Außenristpass auf Andreas Gruber spielte und der Ex-Sturm-Graz-Profi den Ball über den herauseilenden SKN-Goalie Christoph Riegler lupfte.

In der zweiten Hälfte wurde es turbulenter. Der eingewechselte Patrick Bürger schoss aus kurzer Distanz und spitzem Winkel über das Tor (50.), ein Volley von Jano nach Kuen-Freistoß wurde von Riegler gerade noch entschärft (63.). Auf der Gegenseite verzeichneten die Niederösterreicher durch einen Freistoß von Dominik Hofbauer, den Mattersburg-Keeper Markus Kuster parierte, in der 60. Minute ihren ersten Torschuss. In der 70. Minute touchierte ein Freistoß von Alan die Latten-Oberkante.

SV Mattersburg: Erster Heimsieg seit 28. Juli 2019

Danach kam St. Pölten dem Ausgleichstreffer nicht mehr wirklich nahe, dafür schlug Mattersburg noch einmal zu. Im Zuge eines Freistoßes wurde Pusic von Kofi Schulz gehalten, den Elfmeter verwertete der Gefoulte selbst (87.).

Damit setzte es für den SKN nach bisher zwei Siegen und einem Unentschieden in dieser Saison gegen Mattersburg die erste Niederlage, der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt nur noch einen Punkt. Die Burgenländer hingegen jubelten über den ersten Erfolg auf heimischem Terrain seit dem 2:1 gegen den TSV Hartberg in der ersten Runde am 28. Juli des Vorjahres.

Bundesliga-Tabelle der Qualifikationsgruppe