FK Austria Wiens Christian Ilzer spricht Klartext: "Vom Start weg im Abstiegskampf"

Das Abstiegs-Playoff ist für die Wiener Austria mittlerweile Realität, nun gilt es bis Ende der Saison den ersten Platz zu halten und somit die Chance auf das internationale Geschäft zu wahren. Doch Trainer Christian Ilzer macht keinen Hehl daraus, dass das Team ebenfalls gegen den Abstieg spielt.

Die Wiener möchten ihrem Favoriten-Status gerecht werden und klar als beste Mannschaft des unteren Playoffs aussteigen. Dennoch lässt die Punkteteilung auch keinen anderen Schluss zu, als dass es gerade zu Beginn um die Vermeidung des Abstiegs gehen wird.

Dies sprach Ilzer gegenüber der Krone klar an: "Wenn man vier Punkte Abstand zum Letzten hat, ist man von Start weg im Abstiegskampf." Durch die Halbierung der Punkte ist das Feld sehr weit zusammen gerückt.

Christian Ilzer über Abstiegskampf: "Werden Siege brauchen"

Immerhin hat die Austria nach dem 0:0 am Wochenende gegen St. Pölten den Vorteil, abgerundet worden zu sein. Bei einer etwaigen Punktgleichheit - wie aktuell mit Altach - würden die Veilchen vorgereiht werden.

Es soll dennoch schnell Boden nach unten gut gemacht werden, daher "muss es als Erstes das Ziel sein, sich so schnell wie möglich vom Abstiegskampf zu entfernen". "Dafür werden wir Siege brauchen", fügte der FAK-Trainer noch an. Den letzten dieser Art gab es am 30. November beim 5:0 gegen Hartberg.

Bundesliga: Tabelle in der Qualifikationsgruppe

Platz Verein Sp S U N Tore Diff Punkte 1. Austria Wien 22 5 10 7 33:36 -3 12 2. SCR Altach 22 7 3 12 34:44 -10 12 ** 3. FC Admira 22 4 7 11 22:43 -21 9 4. WSG Tirol 22 5 4 13 26:50 -24 9 5. SV Mattersburg 22 5 3 14 26:52 -26 9 ** 6. SKN St. Pölten 22 3 8 11 21:54 -33 8

** = Zurückreihung bei Punktegleichheit (wegen Abrundung nach Grunddurchgang)