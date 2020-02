Per Doppelschlag: WAC besiegt TSV Hartberg

Zum Bundesliga-Debüt von Ferdinand Feldhofer als WAC-Trainer gab es einen relativ ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Hartberg. Diese machten den Wolfsbergern das Leben lange schwer, ein Doppelschlag direkt nach der Pause konnten die Hartberger aber nicht mehr aufholen.

Der WAC tat sich lange schwer, war in Halbzeit eins zwar die dominante Mannschaft, doch Hartberg konnte den eigenen Kasten gut sauber halten.

So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen, doch bereits kurz nach der Pause war der Bann gebrochen. Drei Minuten nach der Pause konnte Michael Novak das umjubelte 1:0 besorgen (48.).

Lediglich eine Minuten später durfte dann Weissman jubeln. Er war es auch, der bis zur Führung die beste Chance vorfand. Nun gelang ihm nach einem Liendl-Assist Saisontreffer 18 (49.).

Einen einzigen Schuss aus gegnerische Tor reichte einfach nicht am heutigen Tag, stattdessen schrieben die Gastgeber via Weissman (Assist von Neuzugang Milos Jojic) noch einmal an (81.). Der Treffer besiegelte auch den Endstand.

