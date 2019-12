Interesse bestätigt: Red Bull Salzburg angelt nach Norwegen-Supertalent Kristian Thorstvedt

Wie norwegische Medien übereinstimmend berichten, angelt Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg nach Viking-FK-Perle Kristian Thorstvedt.

Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler ist Schlüsselspieler in Norwegens U21-Nationalmannschaft und erzielte in sechs Partien vier Treffer.

Gegenüber TV2 bestätigt Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund das Interesse der Bullen: "Wir kennen den Spieler, aber wir haben keinen Druck, im Winter aktiv zu werden. Wir werden sehen, ob wir im Jänner zuschlagen."

Thorstvedt für Viking 10 Millionen Euro wert

Freund weiter: "Er (Thorstvedt, Anm.) ist stark und hat eine gute Mentalität. Er ist ein sehr guter Spieler, der auch Tore schießen kann. Er ist ein interessanter Spieler und erst 20 Jahre alt." Zuvor berichtete bereits das Stavanger Aftenblad, dass ein Thorstvedt-Transfer für Salzburg "sehr aktuell" sei.

Berater Jim Solbakken soll bereits in Salzburg über einen Transfer verhandelt haben. Thorstved steht bei Viking noch bis Sommer 2021 unter Vertrag. Viking Stavanger-Sportdirektor Eirik W. Henningsen bestätigte bereits Interesse an seinem Mittelfeldmotor, will aber zumindest zehn Millionen Euro lukrieren.

In der laufenden Saison erzielte Thorstvedt in Norwegens höchster Liga zehn Tore in 26 Partien.