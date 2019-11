SKN-Cheftrainer Alexander Schmidt befürchtet Husein-Balic-Transfer: "Sie kennen ja die Konstellation"

In den vergangenen Monaten wurde SKN-St-Pölten-Offensivspieler Husein Balic regelmäßig mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Erst wurde über einen Wechsel ins Ausland spekulierte - Celtic Glasgow wurde medial genannt - dann über einen Transfer zum SK Rapid.

Mit Leistungen wie jener auswärts beim 2:2 gegen Red Bull Salzburg verschwindet Balic freilich nicht aus dem Rampenlicht. Der 23-Jährige traf nach 60 Minuten zum 2:2-Ausgleich und war ständiger Unruheherd.

Da verwundert es wenig, dass St. Pölten-Cheftrainer Alexander Schmidt auch noch nach dem Winter-Transferfenster auf seinen Schlüsselspieler bauen will. Das könnte aber ein frommer Wunsch bleiben.

"Ich würde ihn gerne behalten, aber diese Entscheidung liegt nicht in meiner Hand. Sie kennen ja die Konstellation", so der Deutsche bei Sky vielsagend. Was Schmidt mit Konstellation meint: Balic' Vertrag bei den Niederösterreichern endet im Sommer. Im Jänner bietet sich die letzte Chance, mit Balic Geld zu verdienen. Und an Angeboten wird es nicht mangeln.

