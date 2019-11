Last-Minute-Sieg vom SK Sturm im Steirer-Derby gegen TSV Hartberg

Es war eine offen geführte Partie, in der beide Team mehr als genug Chancen für einen Sieg vorfanden. Doch Kiril Despodov machte an diesem Abend den Unterschied, der mit seinen zwei Toren und seiner Vorlagen das Zünglein an der Waage blieb. Damit konnte der SK Sturm die Hartberger wieder überholen.

Der TSV Hartberg versuchte von Beginn weg mitzuspielen, versteckte sich nicht und drängte die Hausherren auch dazu, sich auf Konter zu verlassen.

Die Hartberger gingen sogar in der 13. Minute in Führung, der Treffer von Luckeneder wurde aber zurecht wegen Abseits aberkannt. Altach-Kapitän Huber wurde bei der Verlängerung des Balls von Spendlhofer aber im Gesicht getroffen - das Schiedsrichterteam sah diese Aktion aber nicht.

Die beste Aktion für Sturm war ein Freistoß von Despodov (24.), der die Kreuzlatte küsste. Generell war der Bulgare der dominante Mann beim Team von Nestor El Maestro. Die besseren Chancen hatten aber weiterhin die Gäste.

In der ersten Minute der Nachspielzeit die größte Chance des Spiels: Wieder tankte sich Dossou am Flügel durch, seine Flanke spitzelte Dario Tadic aufs Tor aber Siebenhandl konnte auf der Linie klären.

Torregen in Halbzeit zwei

Auch nach der Pause kamen die Hartberger besser hinein, erneut angetrieben von Dossou. Den ersten Treffer der Partie gab es dann aber für die Grazer. Wieder war es Despodov, der auf Thorsten Röcher durchsteckte. Dieser blieb vor dem Tor cool genug (55.).

Danach machte der TSV Druck und in der 74. Minute die Erlösung: Flanke von rechts segelte über die Spielertraube hinweg und landete bei Luckeneder, der völlig frei am langen Eck einschieben konnte - 1:1!

Die Entscheidung gelang aber dem Heimteam in der 84. Minute. Röcher setzte sich über links durch und legte in den Rückraum ab, wo der einlaufende Despodov trocken einnetzte. Den Schlusspunkt setzte ebenfalls der Bulgare, der nach einem Konter in der 90. Minute per abgefälschtem Schuss unhaltbar ins Kreuzeck traf.

