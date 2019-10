ÖFB-Cup heute live: SK Sturm, SV Ried, SKN St. Pölten & Co. im Livestream & Free-TV

Der ÖFB-Cup geht am Dienstag in die 3. Runde. Am heutigen Dienstag stehen gleich fünf Partien an, drei Bundesligisten sind im Einsatz. SPOX gibt einen Überblick und zeigt, wo die Spiele im Livestream oder Free-TV gezeigt werden.

Erstmals seit siebeneinhalb Jahren stehen sich der Kapfenberger SV und Sturm Graz in einem Pflichtspiel gegenüber. Am 28. April 2012 hatte sich Sturm zuhause glücklich mit 2:1 durchgesetzt, Kapfenberg stieg danach ab.

ÖFB-Cup mit SK Sturm: Partien vom Dienstag im Überblick

Der SK Sturm trifft im Spiel des Tages auf den Kapfenberger SV. Zuvor empfängt der SKN die SV Ried. Ohne burgenländische und Wiener Clubs, dafür aber etwa mit vier steirischen Vereinen geht die Runde der letzten 16 über die Bühne.

© GEPA

Union Gurten - SC Austria Lustenau: ÖFB-Cup im LIVESTREAM

Der ORF besitzt die Rechte an vier Partien jeder Runde des ÖFB-Cups. Die weiteren vier Drittrunden-Partien produziert der ÖFB selbst und zeigt sie gratis im Livestream auf YouTube. Hier gibt es die Partie von Union Gurten gegen SC Austria Lustenau:

ÖFB-Cup: Die drei Spiele vom Mittwoch

Am Mittwoch wird das Viertelfinale im ÖFB-Cup nach folgenden Duellen komplettiert: