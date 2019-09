Wildes Gerücht: Borussia Dortmund soll Favorit auf Erling-Haaland-Verpflichtung sein

Red-Bull-Salzburg-Youngster Erling Haaland erlangte am Dienstagabend auf einmal weltweite Bekanntheit, als er sich mit seinem Hattrick gegen KRC Genk zum jüngsten CL-Dreifachtorschützen der Geschichte krönte - bei seinem Debüt.

Nicht verwunderlich ist daher, dass die großen Klubs allesamt ihre Fühler nach dem 19-Jährigen ausstrecken. Nach exklusiven Informationen von 90min soll jedoch der BVB Favorit auf eine Verpflichtung Haalands sein.

Daneben sollen auch Chelsea, Manchester City und Manchester United den Norweger ganz genau beobachten. Mit einer Körpergröße von 1,94 Metern würde Haland genau dem Profil "Stoßstürmer" entsprechen, den sich viele BVB-Fans für den Kader wünschen.

Unwahrscheinlich erscheint jedoch, dass sich Red Bull Salzburg in Verhandlungen über einen Haaland-Verkauf befindet.

Der österreichische Serienmeister nahm im Sommer rund 75 Millionen Euro durch Verkäufe von Diadie Samassékou, Xaver Schlager, Hannes Wolf, Munas Dabbur & Co. ein und absolviert aktuell die erste Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte. Für die Haaland essenziell ist - in der laufenden Saison traf der Knipser 17 Mal in neun Einsätzen.

Erling Braut Haaland: Seine Leistungsdaten