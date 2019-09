Österreich (ÖFB-Team) - Lettland: EM-Qualifikation heute im Livestream, Free-TV & Liveticker

Nach den wichtigen und durchaus auch souveränen Siegen im Juni gegen Slowenien und Nordmazedonien, geht es für das ÖFB-Team am Freitag (20:45 Uhr, hier im Liveticker) mit den "Pflichtsiegen" in der EM-Qualifikation direkt weiter. SPOX erklärt euch, wo das Spiel im TV, Livestream und Liveticker mitzuverfolgen ist.

Die Ausgangslage für Österreich ist weiterhin relativ klar in der EM-Qualifikation: Es müssen Siege her. Gruppenerster Polen ist mit zwölf Punkten - und somit sechs Punkten vor dem ÖFB-Team - bereits außer Reichweite. Es geht also im direkten Kampf gegen Israel um Platz zwei, der ebenfalls zur fixen Qualifikation reicht. Israel hat derzeit zwei Punkte Vorsprung, nachdem man gegen Nordmazedonien nicht über ein 1:1-Remis hinaus kam.

Gegen Lettland braucht es also unbedingt einen Sieg um an Israel vorbei zu ziehen, aufgrund des Qualitätsunterschiedes muss dieser auch möglich sein. Xaver Schlager und Peter Zulj sind verletzungsbedingt ausgefallen, weshalb Louis Schaub und Thomas Goiginger nach nominiert wurden.

Österreich vs. Lettland: Termin, Ankick, Stadion

Begegnung Nordmazedonien - Österreich Qualifikationsgruppe G Datum Fr., 06.09.2019 Ankick 20:45 Uhr Stadt Salzburg Stadion Red-Bull-Arena

ÖFB-Team - Lettland: Livestream, TV-Sender zur Übertragung

Der ORF zeigt die EM-Qualifikation live im österreichischen Fernsehen, ab 20:15 Uhr beginnt die Übertragung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz überträgt der Online-Streamingdienst DAZN die Partie im LIVESTREAM.

DAZN zeigt alle Länderspiele aus der EM-Qualifikation 2020 und der WM-Qualifikation 2022 live, den Großteil davon exklusiv.

Außerdem zeigt der ORF das Länderspiel in der TVthek live.

Österreich - Lettland: Mögliche Aufstellung

Österreich: Schlager - Ulmer, Hinteregger, Dragovic, Lainer - Alaba, Grillitsch, Baumgartlinger, Sabitzer, Lazaro - Arnautovic

Lettland: Steinbors - Soloviovs, Oss, Maksimenko, Dubra, Savalnieks - Kamess, Tobers, Laizans, Rakels - Gutkovskis

Nationalmannschaft in der EM-Quali: Wo gibt's einen Liveticker?

SPOX tickert alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live mit. Zum Spiel gegen Lettland geht's hier entlang!

EM-Quali, Tabelle in ÖFB-Gruppe G

Platz Team Sp S U N Diff Pkte 1 Polen 4 4 0 0 +8 12 2 Israel 4 2 1 1 +1 7 3 Österreich 4 2 0 2 +1 6 4 Slowenien 4 1 2 1 +4 5 5 Nordmazedonien 4 1 1 2 -2 4 6 Lettland 4 0 0 4 -12 0

Bisherigen Aufeinandertreffen mit Lettland

Von den sieben bisherigen Duellen mit Lettland konnte die ÖFB-Elf fünf gewinnen, remisierte einmal und unter Teamchef Herbert Prohaska gab es - ebenfalls in der EM-Quali - eine Niederlage. Zuletzt gab es im im Juni 2011 ein 3:1 für Österreich.

