Trifon Ivanov: Die Legende des bulgarischen Wolfs

Trifon Ivanov ist vielleicht der einzige Spieler, dem Rapid-Fans einen Wechsel zur Austria nie übel nahmen. Vor vier Jahren, am 13. Februar 2016 erlag der bulgarische Wolf einem Herzinfarkt. Sein ausschweifender Lebensstil wurde ihm zum Verhängnis. Selten bekam ein Todesfall im europäischen Fußball ähnlich viel Aufmerksamkeit. Heute jährt sich ein Todestag. Die außergewöhnliche Geschichte einer heimischen Fußball-Legende.

Andalusien statt Barcelona

1992. Für Betis Sevilla spielt Ivanov brillant. Der FC Barcelona sieht das und legt dem Libero einen Vertrag vor - doch der Präsident der Béticos blockt den Wechsel. Ivanov ärgert sich, aber Andalusien ist auch nicht schlecht. Fans aus England, Italien oder Deutschland kennen Ivanov seit der Weltmeisterschaft 1994 in den USA. Als Nobody erreicht Ivanov mit Bulgarien Rang vier, das Panini-Pickerl mit seinem einzigartigen Konterfei geht um die Welt.

Ein Jahr später ist Rapid-Trainer Ernst Dokupil auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Er fragt bei Gilbert Gress nach, der unter anderem die Schweiz und Sturm Graz trainierte. Gress zeigt Dokupil den Vogel und sagt: "Finger weg! Das ist ein Narr! Der ist nicht zu biegen!" Doch Dokupil vertraut auf sein Bauchgefühl und holt Ivanov zu Rapid, wo er zum Kultlegionär avanciert. Auf europäischem Boden geigt Ivanov auf und wird mit der Nominierung für das "Team des Jahres" dekoriert.

Doch die Meisterschaft langweilt Ivanov. Spätestens als er Rapid das meisterschaftsentscheidende Duell mit Austria Salzburg kostet, gerät Dokupil an den Rande der Verzweiflung und stanzt seinen disziplinlosen Ausnahmekönner. Ivanov ist das wurscht. Auf die Vorwürfe, er sei mit dem Schlendrian verbandelt, sagt er: "Das kann nur ein Scherz sein. Von elf bis achtzehn hab' ich die Fußballschule in Veliko Tarnovo besucht - das hieß dreimal täglich Training. Ich habe sogar zu viel Kondition gemacht, deswegen habe ich jetzt keine Lust mehr darauf."

Rapid UND Austria: Diese Herren waren bei beiden Vereinen tätig © GEPA 1/19 Rapid gegen Austria - das Duell bietet immer Brisanz. Während früher Transfers zwischen den beiden Klubs an der Tagesordnung standen, sind sie heute fast undenkbar. SPOX blickt auf jene Spieler und Trainer, die bei beiden Dauerrivalen engagiert waren. © GEPA 2/19 Peter Stöger: Juli 1988 - Juli 1994 bei Austria (246 Partien als Spieler, 62 Tore), Juli 1995 - Jänner 1998 bei Rapid (112 Partien als Spieler, 21 Tore). Mai - Dezember 2005 und Juli 2012 - Juni 2013 bei Austria (75 Spiele als Trainer). © GEPA 3/19 Roman Kienast: August 1999 - Februar 2006 bei Rapid (60 Spiele, sechs Tore), Jänner 2012 bis Jänner 2015 bei Austria (82 Spiele, 19 Tore). © GEPA 4/19 Mario Bazina: Jänner 2006 - Juni 2008 bei Rapid (83 Spiele, 21 Tore), Juli 2008 bis Juli 2009 bei Austria (43 Spiele, 12 Tore). © GEPA 5/19 Krzysztof Ratajczyk: Juli 1996 - Dezember 2001 bei Rapid (178 Spiele, elf Tore), Jänner 2002 - Juni 2005 bei Austria (88 Spiele, ein Tor). © GEPA 6/19 Josef Hickersberger: Juli 1966 - Juni 1972 bei Austria (24 Partien als Spieler), Juli 1980 - Juni 1982 bei Rapid (51 Partien als Spieler). Juli '93 - Juni '94 bei Austria (45 Spiele als Trainer), Juli '02 - Dezember '05 bei Rapid (154 Spiele als Trainer). © GEPA 7/19 Goran Djuricin: Bis Dezember 1990 bei der Jugend von Rapid, Juli 1991 - Juni 1997 bei Austria (10 Partien als Spieler), seit April 2017 bei Rapid (62 Spiele als Trainer). © GEPA 8/19 Damir Canadi: Bis Juli 1989 in der Jugend der Austria, November 2016 - April 2017 bei Rapid (17 Spiele als Trainer). © GEPA 9/19 Thomas Murg: Juli 2012 - Juni 2014 bei Austria (26 Spiele, zwei Tore), seit Jänner 2016 bei Rapid (97 Spiele, 19 Tore). © GEPA 10/19 Martin Hiden: Juli 1997 - Dezember 1997 und Juli 2003 - August 2009 bei Rapid (171 Spiele, fünf Tore), Juli 2000 - Juni 2003 bei Austria (90 Spiele, drei Tore). © GEPA 11/19 Peter Hlinka: Juli 2004 - Juni 2007 bei Rapid (112 Spiele, zwölf Tore), Juli 2010 - Juni 2012 bei Austria (56 Spiele, vier Tore). © GEPA 12/19 Peter Pacult: Juli 1984 - Juni 1986 bei Rapid (71 Partien als Spieler, 34 Tore), Juli 1995 - Juni 1996 bei Austria (36 Partien als Spieler, vier Tore). August 2006 - April 2011 bei Rapid (210 Spiele als Trainer). © GEPA 13/19 Georg Zellhofer: Jänner - August 2006 bei Rapid (23 Spiele als Trainer), August 2006 - März 2008 bei Austria (68 Spiele als Trainer). © GEPA 14/19 Trifon Ivanov: Juli 1995 - Juni 1997 bei Rapid (72 Spiele, zehn Tore), Juli 1997 - Dezember 1997 bei Austria (13 Spiele). © GEPA 15/19 Roman Wallner: Juni 1999 - Juni 2004 bei Rapid (155 Spiele, 49 Tore), Jänner 2006 - August 2007 bei Austria (53 Spiele, acht Tore). © GEPA 16/19 Michael Wagner: Juli 1994 - Juni 1996 und Juli 1998 bis Juni 2005 bei Austria (273 Spiele, 46 Tore), Juli 1997 - Juni 1998 bei Rapid (40 Spiele, zwei Tore). © GEPA 17/19 Mario Tokic: Juli 2005 - Juni 2007 bei Austria (75 Spiele, zwei Tore), Juli 2007 - August 2009 bei Rapid (52 Spiele, ein Tor). © GEPA 18/19 Petr Vorisek: Juli 2006 - Juni 2007 bei Rapid (31 Spiele, vier Tore), Juli 2007 - Juli 2011 bei Austria (43 Spiele, ein Tor). © GEPA 19/19 Stefan Stangl: Juli 2014 - Juni 2016 bei Rapid (54 Spiele, fünf Tore), Jänner - Juni 2018 bei Austria (Zehn Spiele).

Die Sache mit dem Armeepanzer

Ivanov stellt sein Privatleben in den Vordergrund. Spricht man mit ihm, erwähnt er häufiger Business als Fußball. In seiner Heimat kauft er sich einen Armeepanzer und probiert ihn im Feld nebenan aus. Mit seinem Gewehr geht er auf die Jagd nach Hirschen, in seiner Garage stehen acht Autos. Er sammelt sie. Von Fiat bis Ferrari. Letzteren bekommt er von seinem Privatsponsor und Avanti-Chef Hannes Nouza. Seinen Zaster hat Ivanov derweilen gut angelegt. Mit Nationalteamkollegen gründet er die Bank "National" in Sofia. Er besitzt zwei Tankstellen, drei Wohnungen, ein Haus und fiedelt im Gastgewerbe mit.

Sein Körper ist ihm hingegen nicht wichtig, sein Verfall gut dokumentiert. "Er kam mit den Ausdauerwerten eines Schülerspielers und der höchsten Schadstoffkonzentration von allen", erinnert sich Ernst Dokupil. Ivanovs Leistungsschwankungen werden eklatant, seine Gehaltsforderungen an Rapid exorbitant. Im Sommer 1997 sieht die Austria eine Chance, den Nachbarn zu ärgern und nimmt Ivanov unter Vertrag. Nouza wird bis heute nachgesagt, die notwendige Finanzspritze gegeben zu haben. Denn Austria-Trainer Wolfgang Frank will eigentlich einen Stürmer. Stattdessen bekommt er Ivanov.

"Trifon war ein super Mensch"

Nur ein halbes Jahr bleibt der Bärtige ein Veilchen. Sportlich hilft er der Austria nicht. Doch die Fans lieben ihn bis heute - und nur das zählt. "Es war ein unglückliches Engagement", erinnert sich sein damaliger Mitspieler Herbert Gager. "Er war körperlich in einer schlechten Verfassung. Wenn wir Auslaufen mussten, hat er es geschafft, jede Runde abzuschneiden. Aber Trifon war ein super Mensch." Ivanov geht nach Sofia, kehrt aber ein halbes Jahr später nach Wien zurück. Zu sehr liebt er die lebenswerteste Stadt der Welt.

Beim Floridsdorfer AC lässt er seine Karriere ausklingen und kümmert sich im 21. Wiener Gemeindebezirk um einen gewissen Marko Arnautovic, der seine ersten ballesterischen Schritte setzt. In seinen letzten Lebensjahren ist Ivanov Regionalbeauftragter des bulgarischen Verbandes, in Weliko Tarnowo soll er eine Fußballschule aufbauen. Aber sein Lebensstil holt ihn ein. Zigaretten, Alkohol - ersteres auch gerne in der Pause eines Bundesliga-Spiels. Der Herzinfarkt streckt Ivanov am 13. Februar 2016 nieder. Der Wolf ist tot, aber nicht vergessen.

Im Gespräch mit SPOX erinnern sich Wegbegleiter an die Legende Trifon I.

Ernst Dokupil: Ich habe Trifon damals persönlich zu Rapid geholt. Ivanov hat eine Zeit lang in der Schweiz gespielt, also habe ich den ehemaligen Schweizer Teamchef nach ihm befragt. Der hat mich angeschrien und sagte: 'Finger weg! Das ist ein Narr! Der ist nicht zu biegen!' Und er hatte Recht. Trifon ist immer gleich geblieben. In der Halbzeit hat er geraucht wie ein Schlot, zum Training kam er zu spät. Da war selbst sein Ferrari nicht schnell genug. Aber wenn er einen guten Tag hatte, waren die Stürmer gegen ihn chancenlos. Er war ein fantastischer Verteidiger. Leider ist er aus finanziellen Gründen zur Austria gewechselt. Seither hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihm.

Herbert Gager: Trifon war ein super Mensch, wir haben uns ausgezeichnet verstanden. Er war ein Fußballer mit enormer Qualität, aber ganz bestimmt nicht der ehrgeizigste. Wenn wir Auslaufen mussten, hat er es geschafft jede Runde abzuschneiden. Am Ende sind wir drei Runden gelaufen und er eine. So hat sein Spiel bei der Austria hauptsächlich von seinem Stellungsspiel gelebt - denn Athlet war er keiner mehr. Er hatte immer wieder kleine Verletzungen, war in keiner guten Verfassung - aber die Gegner hatten Respekt vor ihm. Er war immer wieder dafür gut, einmal dazwischen zu hauen. Dafür war er gefürchtet. Schlussendlich war sein Engagement am Ende etwas unglücklich, weil der Verein eigentlich dringend einen Stürmer brauchte. Unser Trainer Wolfgang Frank hat ihn zwar gut behandelt, aber Trifons körperliche Verfassung stand ihm oft im Weg.

Samuel Ipoua: Ach, ich bin noch immer extrem traurig, dass er so früh von uns gegangen ist. Er war eine Größe in Österreich und so hat er auch gespielt. In seiner Hochphase war er ein fantastischer Fußballer. Ich erinnere mich gerne daran zurück, als mir Trifon seinen Ferrari geborgt hat. Er war sein ein und alles - aber ein Tamtam hat er nicht gemacht. Das Einzige was er zu mir gesagt hat war: 'Bitte lass dich nicht von der Polizei erwischen, Sammy.' Trainiert hat er eigentlich nie viel, aber im Spiel war er top - und zumindest im Kopf zu 100 Prozent da.

Günter Kreissl: Ich habe mit Trifon ein dreiviertel Jahr in der Kampfmannschaft bei der Austria gespielt und habe ihn dort als wirklich lustigen Kerl und liebenswerten Typen kennengelernt, der immer für einen Schmäh gut war. Er war ein bisschen wie ein großes, verspieltes Kind. Bei Trifon war man sich auch nie sicher, ob er überhaupt die Vornamen seiner Teamkollegen kannte. Oft hat er einfach "Servus du" gesagt, ein "Servus Günter" habe ich von ihm nie gehört. Auf dem Platz hat er teilweise so gewirkt, als würde ihn das Ganze nichts angehen und dann hat er plötzlich einen Pass über 60, 70 Meter gespielt, der genau am Schuh gelandet ist. Er war am Ende seiner Karriere und da war er körperlich nicht mehr im besten Zustand, hat aber immer wieder aufblitzen lassen, dass er ein Weltklasse-Spieler war.