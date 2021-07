Yusuf Demir gewinnt offenbar Rennen um Profikader-Platz

Yusuf Demir dürfte in der kommenden Saison im Profikader des FC Barcelona stehen. Wie Mundo Deportivo berichtet, hat sich der Österreicher gegen Alex Collado durchgesetzt.

Dem einfachen ÖFB-Teamspieler Yusuf Demir dürfte ein Kaderplatz beim FC Barcelona winken. Cheftrainer Ronald Koeman soll sich für Demir und gegen den 22-jährigen Alex Collado von Barca B entschieden haben.

Demir feierte am vergangenen Mittwoch im Testspiel gegen Gimnastic de Tarragona sein Debüt für die Katalanen. In Folge wurde Demir in spanischen Medien und von Koeman gelobt.

"Demir hat allen die Show gestohlen. Er hat gezeigt, warum ihn Barcelona verpflichtet hat", schrieb etwa die Marca. "Der junge Österreicher war geschickt, schnell, direkt und hat der Abwehr allerhand Probleme bereitet.“

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auch Koeman fand lobende Worte für Demir: "Yusuf muss sich erst dem Team und den Spielern anpassen. Aber er hat wie andere junge Spieler in unseren Reihen eine große Zukunft. Wir werden mit ihm arbeiten und ihm helfen, ein besserer Spieler zu werden."