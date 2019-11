Ex-Red-Bull-Salzburg-Trainer Oscar Garcia übernimmt Celta Vigo

Der zuletzt vereinslose Coach Oscar Garcia hat einen neuen Klub gefunden. Der Spanier wechselt in seine Heimat und unterschreibt bis Saisonende bei Celta Vigo. Er folgt seinem Landsmann Fran Escriba nach, der am Sonntag nach vier Niederlagen in Serie entlassen wurde.

Zuletzt betreute der ehemalige Red-Bull-Salzburg-Coach Olympiakos Piräus, verabschiedete sich aber nach nur drei Monaten im April 2018 aus Griechenland.

Zuvor trainierte Garcia AS St. Etienne und Red Bull Salzburg. Mit den Bullen wurde der 46-Jährige zweimal Meister sowie zweimal Cup-Sieger.

Celta Vigo liegt aktuell am drittletzten Platz in La Liga und befindet sich somit in akuter Abstiegsgefahr. Zu den Schlüsselspielern zählen Santi Mina, Stanislav Lobotka, Denis Suarez und Iago Aspas.