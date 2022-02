Doppelpack! Marko Arnautovic schießt Bologna zum Sieg

Aufatmen beim FC Bologna: Nach fünf Spielen ohne Sieg schießt ÖFB-Legionär Marko Arnautovic die Rossoblu zu drei Punkten gegen Spezia Calcio.

In den vergangenen neun Partien musste der FC Bologna satte sieben Niederlagen einstecken. Vier davon in den letzten fünf Spielen. Gegen Spezia gab es nun am Montagabend ein Erfolgserlebnis: Bologna siegte nach 0:1-Rückstand mit 2:1.

Nach 40 Minuten traf Arnautovic via Linksschuss zum Ausgleich, fünf Minuten vor Schluss köpfte der Österreicher zum 2:1-Sieg ein. Arnautovic hält nun bei acht Saisontoren, in der Tabelle steht Bologna nun auf Rang 13.