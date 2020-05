Milans Paolo Maldini schimpft über "Platzsturm"-Forderungen von Ralph Rangnick.

4/32

Bum-kun und Du-ri Cha: Bum-kun (136 Länderspiele für Südkorea) spielte von 1978 bis 1989 in Deutschland (Darmstadt, Frankfurt, Leverkusen) und gewann zweimal den UEFA-Cup. Auch sein Sohn fasste in der Bundesliga Fuß, nun ist er Jugendtrainer in Seoul.