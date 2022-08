ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic vor Wechsel zu Wolverhampton

Jetzt könnte es schnell gehen: ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic steht vor einem Wechsel zu Premier-League-Klub Wolverhampton. Das berichten Medien übereinstimmend.

Wie Sky und The Athletic am Montag berichten, steht Sasa Kalajdzic vor einem Wechsel von VfB Stuttgart zu Wolverhampton Wanderers. Der Österreicher soll sich mit den Wolves bereits einig sein. Aktuell wird noch über die Ablösesumme verhandelt. Der Bundesligist erwartet sich demnach rund 25 Millionen Euro für Kalajdzic.

Der 15-fache ÖFB-Teamspieler (vier Tore) steht in Stuttgart nur mehr bis Sommer 2023 unter Vertrag. Insgesamt erzielte der Zweimeter-Angreifer für die Schwaben 24 Tore in 60 Partien. Im laufenden Transferfenster wurde Kalalajdzic unter anderem mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Die Mannschaft von Bruno Lage startete mit nur einem Punkt aus drei Partien in die aktuelle Premier-League-Saison. Zu den Leistungsträgern zählen Ruben Neves, Joao Moutinho, Jose Sa und Neuzugang Matheus Nunes. Jedoch könnte der Abschied von Offensivspieler Pedro Neto bevorstehen - der Portugiese könnte zum FC Arsenal wechseln.