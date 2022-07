Leeds United: Rene Maric wird wohl Co-Trainer von Jesse Marsch

Rene Maric darf sich offenbar über einen neuen Trainerjob freuen. Der Österreicher soll Co-Trainer von Jesse Marsch bei Leeds United werden.

Ende Mai trennte sich Borussia Dortmund von Cheftrainer Marco Rose und seinem Trainerteam. Zu diesem zählte auch Rene Maric - der 29-jährige Österreicher folgte Rose von Red Bull Salzburg über Borussia Mönchengladbach bis nach Dortmund.

Wie The Athletic nun berichtet, steht Maric vor einem Engagement in der Premier League. Der frühere Taktikblogger soll Jesse Marschs Nummer zwei bei Leeds United werden. Der Traditionsklub entging dem Abstieg in der vergangenen Saison nur knapp, zeigte unter Marsch aber aufsteigende Tendenz.

Im Transfersommer heuerten bereits einige Kicker mit Red-Bull-Vergangenheit an der Elland Road an. Brenden Aaronson und Rasmus Kristensen kamen von Red Bull Salzburg, Tyler Adams aus Leipzig. Zudem verpflichtete Leeds Luis Sinisterra (Feyenoord), Marc Roca (FC Bayern) und Darko Gyahi (Manchester City). Insgesamt investierte Leeds bereits 105 Millionen Euro.