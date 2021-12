Wird Gerhard Struber Assistent von Ralf Rangnick bei Manchester United?

Ralf Rangnick wurde am Freitag auf einer Pressekonferenz als Interimstrainer von Manchester United vorgestellt. Glaubt man Mediengerüchten, könnte Österreicher Gerhard Struber als Assistent folgen.

"Die Herausforderung ist enorm. Aber ich freue mich sehr darauf, hier mit diesen Spielern zu arbeiten", sagte Ralf Rangnick am Freitag bei seiner Vorstellung als Manchester-United-Interimstrainer.

Wie die Sun berichtet, könnte der ehemalige Red-Bull-Salzburg-Macher Hilfe aus Österreich bekommen: Gerhard Struber, Trainer der New York Red Bulls, soll ein Assistent des Deutschen werden. Demnach sei Rangnick an den 44-Jährigen herangetreten. Struber steht in New York noch bis Ende 2023 unter Vertrag.

Rangnick kennt Struber bereits aus seiner Zeit in Salzburg. Damals arbeitete Rangnick als Sportdirektor, Struber coachte im Nachwuchs der Bullen.

Artikel und Videos zum Thema Englische Pokalwettbewerbe und Championship live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Zwischen 2019 und 2020 trainerte Struber erfolgreich den FC Barnsley und sammelte England-Erfahrung.