Premier League live: Manchester United vs. FC Chelsea im TV, Livestream und Liveticker

Erst am Dienstag waren Manchester United und Chelsea in der Champions League aktiv, nun steht schon der Kracher im leeren Old Trafford an. SPOX verrät euch wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Teams starteten durchwachsen in die neue Saison. Auf der einen Seite steht Ole Gunnar Solskjaer mit seinem Manchester United, das unter ihm stets mit der Konstanz zu kämpfen hat und nach zwei Siegen sowie zwei Niederlagen nur auf Platz 15 rangiert. Gerade die 1:6-Klatsche gegen Ex-Trainer Jose Mourinho und seinen Spurs tat den Red Devils weh.

Auf der anderen Seite gibt es Jung-Coach Frank Lampard und sein Chelsea, die aufgrund prominenter Einkäufe wie Timo Werner und Kai Havertz als Titel-Kandidat gemunkelt wurden. Stattdessen stehen mittlerweile zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage zu Buche - Letzteres gegen Mitfavorit Liverpool, gegen die die Blues ziemlich wehrlos schienen. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Leader Everton bereits.

Somit können sich beide Teams keinen Ausrutscher gegen einen Top-Six-Konkurrenten leisten. Dabei weist gerade Solskjaer eine sehr gute Bilanz gegen Lampard vor, verlor er bislang nur eine Partie und gewann derer drei.

MAN - CFC: Die letzten Duelle im Überblick

Die Bilanz der letzten zehn Duelle spricht eindeutig für ManUnited, wobei Chelsea immerhin das letzte Duell im Halbfinale des FA Cups für sich entscheiden konnte.

Datum Heim Gast Ergebnis So. 19.07.2020 1:3 Mo. 17.02.2020 0:2 Mi. 30.10.2019 1:2 So. 11.08.2019 4:0 So. 28.04.2019 1:1 Mo. 18.02.2019 0:2 Sa. 20.10.2018 2:2 Sa. 19.05.2018 1:0 So. 25.02.2018 2:1 So. 05.11.2017 1:0

Manchester United gegen Chelsea FC: Premier League heute im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der Premier League liegen auch in dieser Saison weiterhin exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung mit der Vorberichterstattung um 18.15 Uhr auf Sky Sport 1, direkt im Anschluss an die Frühpartie. Kommentator ist England-Experte Joachim Hebel.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky alle Spiele auch im Livestream an. Mit SkyGo haben Sky-Kunden die Chance, das Spiel im Livestream zu sehen. Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, aber dennoch das Spiel sehen wollt, ist SkyTicket für euch die richtige Adresse. Dort könnt Ihr Euch einen Monatspass kaufen.

ManUnited vs. Chelsea im Liveticker verfolgen

SPOX hat für jede Partie der Premier League einen Liveticker im Angebot. So auch zum Kracher zwischen Frank Lampard und Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United - FC Chelsea: Mögliche Aufstellungen

ManUnited: de Gea - Shaw, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka - McTominay, Fred - Rashford, Fernandes, Greenwood - Martial

de Gea - Shaw, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka - McTominay, Fred - Rashford, Fernandes, Greenwood - Martial Chelsea: Kepa - James, Christensen, Zouma, Alonso - Kante, Jorginho, Kovacic - Havertz, Mount - Werner

Premier League: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag