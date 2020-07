Manchester United gegen Leicester: Premier League heute live im TV, Livestream & Liveticker

Schicksalstag in der Premier League! Manchester United duelliert sich am heutigen Sonntag mit Leicester City um einen CL-Platz. SPOX verrät, wo ihr das Top-Spiel im TV, Livestream und Liveticker seht.

ManU, Chelsea und Leicester sehnen CL-Platz herbei

Die längste Saison der englischen Premier League geht am Sonntag nach 353 Tagen zu Ende. Liverpool (96 Punkte) ist zwar schon längst Champion und Manchester City (78) Vizemeister, doch um die letzten beiden Champions-League-Plätze bahnt sich ein Thriller an. Denn Manchester United (63), Chelsea (63) und Leicester City (62) trennt vor der letzten Runde lediglich ein Zähler.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Aber damit nicht genug: Leicester, Arbeitgeber von Österreichs Ex-Teamkapitän Christian Fuchs, empfängt am Sonntagnachmittag United zu einem echten Finale, wobei den Gästen aus Manchester schon ein Remis zur Teilnahme an der Königsklasse reichen würde. Gleiches gilt für Chelsea, das zu Hause gegen den Tabellensechsten Wolverhampton antritt.

© imago images / Sportimage

Leicester würde ein Unentschieden nur dann genügen, wenn die "Wolves" in London gewinnen. Denn in diesem Fall würde bei Punktegleichheit die schlechtere Tordifferenz gegen Chelsea und für den Fuchs-Club sprechen.

Hochspannung verspricht aber auch noch der Abstiegskampf, da bisher nur Norwich City als Fixabsteiger feststeht. Aston Villa (Tordifferenz: -26) und Watford (-27) halten beide bei 34 Punkten, drei Zähler dahinter liegt Bournemouth (-27) an vorletzter Stelle und steht damit unter Siegzwang. Aston Villa muss zum Tabellen-15. West Ham United, Watford nach London zum Zehnten Arsenal und Bournemouth nach Liverpool zum Elften Everton.

Manchester Utd vs. Leicester im TV & Livestream sehen

Die Premier League läuft exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Auf Sky Sport UHD sowie Sky Sport 1 HD läuft der Kracher zwischen Man Utd und Leicester City - wer auch die Konkurrenz aus London, den FC Chelsea, im Auge behalten möchte, wird auf Sky Sport 2 HD fündig. Als "Game of the Week" beginnt die Übertragung des United-Spiels bereits um 16 Uhr - Vorberichte inklusive. Ab 16.50 Uhr überträgt Sky schließlich auch die Partie Chelsea vs. Wolverhampton. Anpfiff aller Premier-League-Matches ist um 17 Uhr.

Alternativ kann Das Spielgeschehen auch mithilfe eines Livestreams per SkyGo-App verfolgt werden.

MUFC - LCFC im Liveticker

Wer nicht die Möglichkeit hat, vor dem Fernseher zu sitzen, bleibt mit unserem umfassenden Liveticker auf dem aktuellsten Stand.

Hier geht´s zum Liveticker der Partie Leicester - Manchester United.

Hier geht´s zum Liveticker der Partie Chelsea - Wolverhampton.

Nani, Kagawa & Co.: Manchester Uniteds letzte Meistermannschaft © imago images / iImages 1/26 Mit der Meisterschaft in der Saison 2012/13 und damit 13 Premier-League-Triumphen unter Trainer Sir Alex Ferguson endete die nationale Dominanz von Manchester United. SPOX zeigt Euch den damaligen Kader der Red Devils. © imago images / Colorsport 2/26 DARREN FLETCHER | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 3 © imago images / Sportimage 3/26 ALEXANDER BÜTTNER | Position: Linksverteidiger | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 4 © imago images 4/26 ANDERS LINDEGAARD | Position: Tor | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 10 © imago images / Action Plus 5/26 NANI | Position: Angriff | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 11 © imago images / HochZwei/International 6/26 CHRIS SMALLING | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 15 © imago images / Sportimage 7/26 PAUL SCHOLES | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 16 © imago images / Paul Marriott 8/26 PHIL JONES | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 17 © imago images / Mary Evans 9/26 ANDERSON | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 17 © imago images / Colorsport 10/26 ASHLEY YOUNG | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 19 © imago images / Sportimage 11/26 NEMANJA VIDIC | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 19 © imago images / Claus Bergmann 12/26 SHINJI KAGAWA | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 20 © imago images / Sportimage 13/26 JAVIER HERNANDEZ | Position: Angriff | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 22 © imago images / Sportimage 14/26 RYAN GIGGS | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 22 © imago images / Sportimage 15/26 TOM CLEVERLEY | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 22 © imago images / Sportimage 16/26 JONNY EVANS | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 23 © imago images / Paul Marriott 17/26 DANNY WELBECK | Position: Angriff | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 27 © imago images / Paul Marriott 18/26 WAYNE ROONEY | Position: Angriff | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 27 © imago images / Sportimage 19/26 RAFAEL | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 28 © imago images / Sportimage 20/26 RIO FERDINAND | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 28 © imago images / Sportimage 21/26 DAVID DE GEA | Position: Tor | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 28 © imago images / Colorsport 22/26 ANTONIO VALENCIA | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 30 © imago images / Sportimage 23/26 PATRICE EVRA | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 34 © imago images / Sportimage 24/26 MICHAEL CARRICK | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 36 © imago images / Colorsport 25/26 ROBIN VAN PERSIE | Position: Angriff | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 38 © imago images / Colorsport 26/26 ALEX FERGUSON | Trainer | im Amt von 1986 bis 2013

Leicester City - Manchester United: Bilanz und letzte Spiele

In den letzten fünf Aufeinandertreffen entschieden die "Red Devils" vier Partien für sich, ein Spiel endete mit einem Remis. Die Aussichten stehen also gut, dass United auch dieses Duell nicht verliert und sich somit den begehrten Champions-League-Platz sichert.

Datum Heim Gast Ergebnis 14.09.2019 Manchester United Leicester City 1:0 03.02.2019 Leicester City Manchester United 0:1 10.08.2018 Manchester United Leicester City 2:1 23.12.2017 Leicester City Manchester United 2:2 26.08.2017 Manchester United Leicester City 2:0

Manchester United - Leicester City: Mögliche Aufstellungen

Manchester Utd: De Gea - Fosu-Mensah, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka - McTominay, Pogba - Rashford, Fernandes, Greenwood - Martial

Leicester: Schmeichel - Morgan, Evans, Bennett - Thomas, Ndidi, Tielemans, Justin - Gray, Vardy, Perez

Premier League: Die Ausgangslange vor der letzten Runde

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 37 82:32 50 96 2. Manchester City 37 97:35 62 78 3. Manchester United 37 64:36 28 63 4. FC Chelsea 37 67:54 13 63 5. Leicester City 37 67:39 28 62 6. Wolverhampton Wanderers 37 51:38 13 59 7. Tottenham Hotspur 37 60:46 14 58

Manchester United ist sicher in der Champions League, ...

... wenn der FC Chelsea gegen die Wolverhampton Wanderers verliert.

... wenn die Red Devils gegen Leicester City nicht verlieren.

Manchester United spielt nur Europa League, ...

... wenn man gegen Leicester City verliert UND Chelsea gegen die Wolverhampton Wanderers mindestens einen Punkt holt.

Chelsea ist sicher in der Champions League, ...

... wenn Leicester City gegen Manchester United verliert.

... wenn die Blues gegen die Wolverhampton Wanderers nicht verlieren.

Chelsea spielt nur Europa League, ...

... wenn man gegen die Wolverhampton Wanderers verliert UND Leicester City mindestens einen Punkt gegen Manchester United holt.

Leicester City ist sicher in der Champions League, ...

... wenn die Foxes gegen Manchester United gewinnen.

... wenn man gegen Manchester United mindestens einen Punkt holt UND Chelsea gegen die Wolverhampton Wanderers verliert.

Leicester spielt nur Europa League, ...