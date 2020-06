Ralph Hasenhüttl setzt Pierre-Emile Höjbjerg als Southampton-Kapitän ab

Für Ralph Hasenhüttl und sein Southampton steht am morgigen Freitag gegen Norwich (im SPOX-Liveticker) die Rückkehr in der Premier League an. Doch ohne Rumoren schafft es der Verein nicht in die Partie zu gehen, denn aufgrund eines Interviews zu einem möglichen Transfer wurde Pierre-Emile Höjbjerg als Kapitän umgehend abgesetzt.

Gegenüber Sport1 sprach der ehemalige Bayern-Kicker kürzlich über seine Zukunftspläne: "Ich weiß, was ich will, der Verein weiß es auch. Ich will irgendwann auf einem noch höheren Level spielen als derzeit. Mein Ziel ist ganz klar: Ich will die Premier League und die Champions League gewinnen."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hohe Ambitionen - zu hohe für einen Verein wie die Saints. Deshalb möchte der Däne seinen noch bis Sommer 2021 laufenden Vertrag entweder aussitzen oder vorab zu einem größeren Klub transferiert werden. Tottenham und Everton waren diesbezüglich im Gespräch.

Ein No-Go für Hasenhüttl, der seine Entscheidung zur Absetzung auf der Pressekonferenz begründete: "Wir hatten eine Vereinbarung. Ich habe klargestellt, dass man, wenn man sich entscheidet seinen Vertrag nicht zu verlängern, nicht Kapitän dieser Mannschaft sein wird."

Neuer Kapitän ist nun Eigengewächs James Ward-Prowse, der bereits seit 2003 Teil des Vereins von der Südküste ist.

Die Tabelle der Premier League