Frankreich vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das österreichische Nationalteam bestreitet heute gegen Weltmeister Frankreich das Rückspiel in der Gruppenphase der Nations League. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Im europäischen Vereinsfußball ruht momentan der Ball, da es wieder Zeit für die Nations League ist. In diesem Wettbewerb wird in den nächsten Tagen die Gruppenphase abgeschlossen. Die Spieltage fünf und sechs stehen an. Die österreichische Nationalmannschaft kriegt es diesbezüglich am heutigen Donnerstag, den 22. September, mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich zu tun.

Nach dem starken 1:1-Unentschieden in der Hinrunde will das Team von Trainer Ralf Rangnick heute ein ähnliches Ergebnis erzielen. Heute wird jedoch auswärts gespielt, das Stade de France in Paris dient dabei als Spielstätte, um 20.45 ertönt der Anpfiff. Parallel dazu treffen in der Gruppe 1 der Liga A Kroatien und Dänemark aufeinander.

Frankreich vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Die Länderspiele des ÖFB-Teams werden - wie in Deutschland - stets im Free-TV übertragen. Dies ist auch heute der Fall, wenn es gegen das französische Star-Ensemble um Kylian Mbappe geht. Übertragen wird das Duell auf ORF1, der Countdown und die damit verbundene Vorberichterstattung beginnt um 19.30 Uhr, also mehr als eine Stunde vor Anpfiff. Live in Paris setzt der öffentlich-rechtliche Sender Rainer Pariasek als Moderatoren ein, die Rolle des Kommentatoren übernimmt Thomas König, ihn unterstützt dabei Ex-Nationalspieler Helge Payer. Um die Analysen kümmern sich Herbert Prohaska und Roman Mählich.

Der ORF zeigt die Begegnung dabei nicht nur im Free-TV, sondern auch im Livestream in der ORF-TVthek. Zugriff darauf erhaltet Ihr kostenlos und ohne Registrierung.

Frankreich vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Das Duell zwischen Österreich und Frankreich wird zudem auch im Liveticker bei SPOX angeboten. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Auswechslungen - alles, was Ihr zum Spiel wissen müsst, wird für Euch im Detail und in einer hohen Frequenz beschrieben. Außerdem werden auch die restlichen Spiele des Tages getickert.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Frankreich und Österreich.

Frankreich vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Frankreich vs. Österreich

Frankreich vs. Österreich Wettbewerb: Nations League, Gruppenphase

Nations League, Gruppenphase Spieltag: 5

5 Datum: 23. September 2022

23. September 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stade de France, Paris

Stade de France, Paris TV: ORF1

Livestream: ORF-TVthek

Liveticker: SPOX

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 1 in Liga A

In allen vier Gruppen der Liga A geht es um den Einzug ins Final Four, das für die vier Gruppensieger bestimmt ist. Aktuell ist in der Gruppe 1 Dänemark an der Spitze, Österreich liegt auf Rang drei.