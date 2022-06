Österreich empfängt heute Weltmeister Frankreich im Rahmen der Nations League. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitlesen.

Für das ÖFB-Team geht die Nations-League-Reise heute mit einem Kracher weiter. Am 3. Spieltag steht den Österreichern der amtierende Weltmeister Frankreich gegenüber. Wir bieten das Spiel im Liveticker an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Österreich vs. Frankreich: Nations League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Ära Ralf Rangnick als Trainer der österreichischen Nationalmannschaft ist am vergangenen Freitag mit einem 3:0-Erfolg über Vizeweltmeister Kroatien erfolgreich gestartet. Am zweiten Nations-League-Spieltag gegen Dänemark folgte am Montag eine 1:2-Niederlage. Nun geht es heute gegen den Weltmeister Frankreich, der in der Gruppe A1 noch sieglos ist und lediglich einen Punkt auf dem Konto hat.

Vor Beginn: Das Duell wird um 20.45 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient das Wiener Ernst-Happel-Stadion, das beim Spiel gegen Dänemark mit einem tiefen Loch im Rasen für Aufsehen sorgte.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 3. Spieltag der Nations League. Österreich empfängt Frankreich.

Österreich vs. Frankreich: Nations League heute im TV und Livestream

Österreich gegen Frankreich wird heute bei ORF1 im Free-TV gezeigt. Der Countdown zum Spiel beginnt um 20.15 Uhr, durch die Partie begleitet Euch folgendes Personal:

Kommentator: Boris Kastner-Jirka

Boris Kastner-Jirka Co-Kommentator: Helge Payer

Helge Payer Moderator: Rainer Pariasek

Rainer Pariasek Analyse: Herbert Prohaska und Roman Mählich

Darüber hinaus ist der öffentlich-rechtliche Sender auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Dieser wird kostenlos in der ORF-TVthek angeboten.

Nations League: Die Tabelle der Gruppe A1