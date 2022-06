Nations League: Österreich erkämpft Remis gegen Frankreich

Österreich holt im dritten Spiel der Nations League Gruppe A1 gegen Weltmeister Frankreich ein 1:1-Unentschieden. Die Mannschaft unter Neo-Coach Ralf Rangnick ging in der ersten Hälfte durch Andreas Weimann in Führung ehe die Franzosen in den Schlussminuten dank Kylian Mbappe ausglichen.

Österreich begann ähnlich engagiert wie schon gegen Kroatien und Dänemark mit hohem Pressing und versuchte früh das Aufbauspiel der Franzosen zu stören. Dies gelang in den ersten Minuten bereits mit einigen Teilerfolgen, dennoch ergaben sich nur selten zwingende Chancen. Typisch für das Spiel der Gäste, kamen diese etwas behäbig ins Spiel doch blieben vor dem Tor stets brandgefährlich. So klärte Pentz bei einem Freistoß (18. Minute) in höchster Not als der Schlussmann eine Flanke direkt in den Fünferraum auf Benzema wehrte - dessen Nachschuss konnte der Keeper noch im Liegen auf der Linie zur Seite klären. In der Folge erhöhte sich das Tempo der Partie: Frankreich setzte auf Geschwindigkeit am Flügel - Österreich dagegen auf Nadelstiche im Mittelfeldpressing - was sich in der 37. Minute bezahlt machte.

Schlager erobert die Kugel von Kamara im Zentrum, die ÖFB-Herren schalten gegen die hoch stehenden Franzosen schnell um, nach wenigen Sekunden landet der Ball über Arnautovic bei Laimer auf der rechten Außenbahn, der im Sechzehner auf den alleingelassenen Weimann quer legt. Der England-Legionär schob ungestört in den Kasten von Hugo Lloris ein. Damit ging es mit 1:0 für Österreich in die Pause.

Mbappe rettet Frankreich

Nach dem Seitenwechsel kamen Deschamps Mannen deutlich engagierter auf das Feld und hatten in den Anfangsminuten vor allem mit Coman und Griezmann mehrere Möglichkeiten zum Ausgleich. Mit den eingewechselten Offensivwaffen Kylian Mbappe und Christopher Nkunku kam die Offensive von Weltklasse-Niveau stetig auf Betriebstemperatur und schnürten Österreichs Defensive immer stärker um den eigenen Sechzehner ein. Insbesondere mit der Auswechslung des angeschlagenen Kapitäns Alaba verlor die Dreierkette etwas die Organisation. Folglich spielte der Weltmeister in der 83. Minute einen Blitzangriff über Mbappe, der sowohl Trauner als auch Wöber hinter sich ließ, und zum mittlerweile verdienten Ausgleich einnetzte. Nur Minuten später hätte der PSG-Star beinahe für den Siegtreffer gesorgt, knallte das Leder jedoch an die Latte. Österreich konnte daraufhin noch für kleinere Entlastungsangriffe sorgen und das 1:1-Unentschieden über die Zeit bringen.

Österreich 1:1 Frankreich

Tore: Weimann (37.) bzw. Mbappe (83.)

Nations League: Die Tabelle in Liga A Gruppe 1

# Verein +/- Pkt. 1 Dänemark 3 1 6 2 Österreich 3 2 4 3 Kroatien 3 -2 4 4 Frankreich 3 -1 2