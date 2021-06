FK Austria bekommt es in der 2. ECL-Qualifikationsrunde mit Letzebuerg oder Breidablik zu tun

Die Auslosung zur 2. Qualifikationsrunde der Europa Conference League ergab ein Duell zwischen FK Austria Wien und dem Sieger aus der Partie Racing FC Union Letzebuerg (LUX) - Breidablik (ISL).

Damit dürfte der Einzug in die nächste Runde eine Pflichtaufgabe darstellen. Am 22. Juli besitzen die "Veilchen" das Heimrecht, am 29. Juli steht dann die Reise ins Ausland auf dem Programm.

Nach einer durchwachsenen Siason jubelte die Austria schlussendlich im ECL-Playoff gegen den WAC mit einem Gesamtscore von 5:1 und qualifizierte sich damit für den neu entstandenen, internationalen Bewerb.