New York Red Bulls: Gerhard Struber holt Ex-Mattersburger Bernd Eibler als Co-Trainer

Gerhard Struber hat Bernd Eibler als neuen Co-Trainer der New York Red Bulls geholt. Der 26-Jährige arbeitete zuletzt als Co-Trainer und Videoanalytiker beim SV Mattersburg.

"Bernd ist ein sehr ambitionierter junger Trainer, der unsere Mannschaft bei der Spielplanung und Entwicklung weiterhilft", so der Red Bulls Cheftrainer. Es wird die erste gemeinsame Zusammenarbeit der beiden, die sich schon länger kennen: "Bernd und ich sind seit mehreren Jahren in ständigem Kontakt über Fußball. Ich bin sehr glücklich, ihn für unser Projekt in New York gewonnen zu haben", sagt Struber weiter.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich bin sehr stolz darauf, in der MLS arbeiten zu dürfen und Teil des New Yorker Red Bulls-Teams zu sein. Ich freue mich auf diese großartige Reise und kann es kaum erwarten, anzufangen", so Eibler, der nach dem Erhalt des Arbeitsvisums nach New York reisen wird.

Eibler war unter anderem als Co-Trainer im Admira-Nachwuchs tätig. 2018 wechselte er als Videoanalytiker für drei Monate zum TSV Hartberg, danach ging er zum SV Mattersburg.