Marko Arnautovic zur Corona-Krise: "Haltet euch an die Vorschriften"

China-Legionär Marko Arnautovic hat sich erstmals öffentlich zur Coronavirus-Krise geäußert. Der österreichische Fußball-Nationalspieler wandte sich mit einem "dringenden Appell" an seine Landsleute.

"Nehmt die Lage ernst und bleibt zu Hause", sagte der 30-Jährige in einer Videobotschaft, die der ORF am Donnerstagabend in der ZiB2 ausstrahlte.

Arnautovic war im vergangenen Sommer von West Ham zu Shanghai SIPG gewechselt. Der Saisonstart in China war bereits Ende Jänner wegen der Verbreitung des Coronavirus verschoben worden. Die Pandemie hatte ihren Ausgangspunkt in China. Arnautovic hatte sich mit seinen Clubkollegen seither immer wieder in Dubai fitgehalten.

Nach einem zweiwöchigen Urlaub bei seiner Familie in Deutschland befindet sich Arnautovic laut ZiB2-Angaben derzeit erneut in Dubai in zweiwöchiger Selbstquarantäne. Danach soll der Angreifer wieder nach China einreisen, wo sich die Corona-Situation zuletzt langsam entspannt hat.

Alaba, Knasmüllner & Co.: FK-Austria-Eigengewächse, die nie für die Veilchen spielten © GEPA 1/18 Dass die Austria eine der größten Talenteschmieden des Landes ist, ist kein Geheimnis mehr. Aber zahlreiche Talente durchliefen die Jugendauswahlen der Veilchen, ohne eine Profipartie zu absolvieren. Eine Auswahl. © getty 2/18 David Alaba: Die Referenzen des FC-Bayern-Allrounders müssen wohl nicht aufgezählt werden. Zwischen 2002 und 2008 kickte Alaba im Nachwuchs der Austria, absolvierte fünf Partien für die zweite Mannschaft, aber keines für die Profis. © getty 3/18 Phillipp Mwene: Der Rechtsverteidiger von Mainz 05 spielte bis zur U16 in der Akademie der Favoritner und wechselte anschließend zum VfB Stuttgart. Über den 1. FC Kaislerslautern landete Mwene in Mainz, wo er – wenn fit – auch spielt. © getty 4/18 Marcel Sabitzer: Der österreichische Nationalspieler zählt bei RB Leipzig zu den Schlüssel- und Führungsspielern. Für ein halbes Jahr kickte Sabitzer im Jahr 2009 in der Austria-Akademie, feierte sein Profidebüt aber bei der Admira. © GEPA 5/18 Ivan Ljubic: Bei Sturm Graz ist Ljubic – zuletzt in der Innenverteidigung – unumstrittener Stammspieler. Der Österreicher kickte in seiner Jugend fünf Jahre lang im Nachwuchs der Veilchen, schaffte es aber erst über den SV Horn zum Profi. © getty 6/18 Marko Arnautovic: Auch der wichtigste österreichische Offensivspieler weiß von einem Gastspiel im Austria-Nachwuchs zu berichten. Zwischen 1998 und 2001 kickte Arnautovic in der violetten Jugend. © GEPA 7/18 Arnel Jakupovic: In den Jugendabteilungen der Wiener Austria schoss der Stürmer zwischen 2009 und 2015 alles kurz und klein. Entschied sich dann aber für einen Transfer zu Middlesbrough. Kickt heute bei NK Domzale, gehört aber vertraglich Empoli. © getty 8/18 Karim Onisiwo: Im Jahr 2002 wechselte Onisiwo von der Rapid-Jugend in die Austria-Jugend und durchlief einige Nachwuchsauswahlen. Heute ist Onisiwo Stammkraft beim FSV Mainz 05 in der deutschen Bundesliga. © getty 9/18 Mathias Honsak: Der laufstarke Außenbahnspieler kickte vier Jahre in der Austria-Jugend, hielt sich anschließend länger bei Red Bull Salzburg auf und wechselte im Sommer 2019 für 750.000 Euro zum SV Darmstadt in die 2. Bundesliga. © getty 10/18 Nikola Dovedan: Einer der prominenteren 2. Bundesliga-Kicker ist auch 1. FC Nürnberg-Offensivspieler Dovedan. Zwischen 2006 und 2010 lernte er den Fußballsport in der Veilchen-Akademie. © GEPA 11/18 Christoph Knasmüllner: Auch bei „Knasi“ wissen wohl einige nicht über seine Austria-Vergangenheit Bescheid. 2008 verließ der Mittelfeldspieler den Nachwuchs der Veilchen und heuerte beim FC Bayern München an. © GEPA 12/18 Andreas Leitner: Admiras langjähriger Bundesliga-Torwart lief zwar nie für die Profis der Wiener Austria auf, spielte aber zumindest für ein Jahr in der Akademie der Violetten. Zuvor auch im Sturm-Graz-Nachwuchs. © GEPA 13/18 Dalibor Velimirovic: „Ich kickte in der U11 der Austria. Damals entschieden das meine Eltern für mich, ich habe nicht mitbestimmt. Es war auch keine schöne Zeit dort“, verriet das Rapid-Talent im SPOX-Interview vor wenigen Tagen. © GEPA 14/18 Marco Djuricin: Rapid, Austria, Sturm, Salzburg – der Karlsruher-SC-Angreifer kickte in Österreich für einige Klubs, für die Veilchen jedoch nur vor 15 Jahren in der Jugendabteilung. © GEPA 15/18 Jörg Siebenhandl: Für den SK Sturm Graz ist Siebenhandl eine sichere Bank. Was viele nicht wissen: Zwischen 1999 und 2009 – mit Abstechern bei Wienerberg und Absdorf, spielte Siebenhandl in der Austria-Akademie. © GEPA 16/18 Lukas Königshofer: Auch der einstige Rapid-Keeper - heute bei KFC Uerdingen in der dritten deutschen Liga - spielte zwischen 1998 und 1999 in der Talenteschmiede des 24-fachen österreichischen Meisters. © GEPA 17/18 Markus Wostry: Für den österreichischen Tabellenführer LASK kann Wostry in der laufenden Saison 10 Bundesliga-Partien vorweisen. Zwischen 2002 und 2005 kickte er im Austria-Nachwuchs, zog später zur Admira weiter wo er für die Profis debütierte. © GEPA 18/18 Daniel Bachmann: Als Zweiergoalie vom FC Watford macht sich Bachmann Hoffnungen auf eine Premier-League-Zukunft. Das Fundament dafür legte er dafür im Nachwuchs der Admira, Rapid, Austria und Sturm Graz.

Marko Arnautovic über Quarantäne: "Es gibt Schlimmeres"

"Ich habe schon mehrere Quarantänen hinter mir - und glaubt mir, es gibt Schlimmeres", erklärte Arnautovic. Der Wiener mahnte die Bevölkerung zur Disziplin: "Haltet euch an die Vorschriften und bleibt gesund. Geht nur in dringenden notwendigen Erledigungen raus. Somit schützt ihr euch und die anderen, besonders eure Großeltern."

Die geplante EM, bei der Arnautovic für Österreich hätte stürmen sollen, wurde wegen der Pandemie bereits vergangenen Dienstag von Sommer 2020 auf Sommer 2021 verschoben. Arnautovic, der in 85 Länderspielen bisher 26 Tore für das ÖFB-Team erzielt hat, steht bei Shanghai SIPG bis Ende 2022 unter Vertrag.