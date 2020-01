Wilde Gerüchte um Red-Bull-Einstieg bei Spartak Moskau

Glaubt man russischen Medienberichten, erweitet Red Bull sein Fußball-Portfolio. Demnach soll der russische Großklub Spartak Moskau am Montag die Öffentlichkeit von einem Einstieg des Dosenherstellers in der Hauptstadt informieren.

Die Otkrytije-Arena könnte zur Red-Bull-Arena werden, das russische Medium Sports.ru zeigt gar ein mögliches neues Wappen. Kurios: Die Salzburger Nachrichten, bei Red-Bull-Themen in der Regel sehr gut informiert, fragten bei ihren Quellen nach. Die Antwort: Die Gerüchte um einen Red-Bull-Einstieg in Moskau seien "aus der Luft gegriffen". Red Bull plane keinen Einstieg im russischen Fußball, so die Salzburger Nachrichten.

Zuletzt berichtete das dänische Magazin Insidebusiness, dass Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz mit einer Übernahme des dänischen Traditionsvereines Bröndby IF kokettieren soll. Demnach hätte sich Mateschitz bereits vergangenes Wochenende im Kopenhagener Stadtteil Vesetgnen aufgehalten.

Kurz nach den ersten Gerüchten hingen bereits erste Wut-Plakate mit der Aufschrift "Lieber Konkurs als Red Bull" vor dem Bröndby Stadion.

Red Bull im Profifußball: Das Portfolio der Bullen

Verein Land FC Red Bull Salzburg Österreich FC Liefering Österreich RB Leipzig Deutschland Red Bull Ghana* Ghana New York Red Bulls USA CA Bragantino/Red Bull Bragantino Brasilien

*: Spielbetrieb 2014 eingestellt.