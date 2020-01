Donis Avdijaj wechselt zu Heart of Midlothian FC

Donis Avdijaj hat einen neuen Verein gefunden. Drei Tage nach der Vertragsauflösung bei Trabzonspor wechselt der ehemalige Sturm-Graz-Kicker zu Heart of Midlothian FC.

Nach vier Monaten beim Ex-Klub von Marc Janko, Trabzonspor, bricht Donis Avdijaj seine Zelte ab und wechselt nach Schottland zu Heart of Midlothian FC.

Der Verein aus der Scottish Premiership hat den Transfer bereits offiziell verkündet. Die benötigte Spielberechtigung steht noch aus. Sie sollte aber kein Hindernis darstellen, da Avdijaj einige Partien für Kosovo bestritt. Der Vertrag läuft erstmal nur für die Rückrunde, im Sommer wird man sich wohl dann über die weitere Zukunft zusammensetzen.

"Bei all meinen ehemaligen Klubs hatte ich immer eine sehr gute Beziehung zu den Fans. Zum Beispiel in der Niederlande, Österreich und Deutschland hatte ich meine eigenen Songs, weil ich die Fans liebe und ich mag Emotionen im Spiel", so Avdijaj entgegen Hearts TV.

Und weiter: "Die Fans und speziell bei Hearts wie ich sie in den letzten Spielen gesehen habe sind wirklich nett und stehen immer hinter dem Team, egal in welcher Lage. Ich kann sagen, das ist eine Familie und ich will Teil dieser Familie werden."

Mit den "Hearts" aus Edinburgh ist es bereits der sechste Klub für den 23-Jährigen Dribblanksi. Seine wohl beste Zeit erlebte Avdijaj als Leihspieler beim SK Sturm Graz, wo er in 45 Spielen 13 Treffer und elf Vorlagen erbrachte.