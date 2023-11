Anzeige PRÄSENTIERT VON

Der Linzer ASK ist heute in der Europa League zu Gast beim FC Liverpool. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Heute ist Donnerstag, das heißt in Fußballsprache, dass es wieder in der Europa League zur Sache geht. In einem von insgesamt 16 Spielen treten auch der FC Liverpool und der Linzer ASK gegeneinander an. Sie bestreiten im Rahmen des 5. Spieltags das Rückrundenspiel in der Gruppenphase. Die Begegnung in der Hinrunde endete 3:1 zugunsten der Reds, heute wagen die Linzer auf der Insel im Anfield Stadium ihren zweiten Versuch, eine Überraschung zu schaffen. Um 21 Uhr geht es los.

Der LASK steht unter Zugzwang, nach vier Spielen bildet man in der Gruppe E aktuell das Schlusslicht (3 Punkte), noch liegt ein Weiterkommen im Rahmen des Möglichen, allerdings dürfen sich die Oberösterreicher keine Fehler mehr erlauben. Liverpool ist mit neun Punkten Erster.

© getty

FC Liverpool vs. LASK heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Wer das Spiel im Free-TV verfolgen möchte, kann das auch tun, denn: ServusTV wurde mit der Übertragung beauftragt und startet deshalb bereits um 20.15 Uhr mit der Präsentation der Vorberichte. Folgendes Personal wird dafür eingesetzt:

Kommentator: Michael Wanits

Michael Wanits Moderator: Christian Brugger

Christian Brugger Experten: Florian Klein und Sebastian Prödl

Florian Klein und Sebastian Prödl Reporterin: Anna-Maria Brunnauer

Parallel dazu bietet der Privatsender den Kracher auch im kostenlosen Livestream bei ServusTV On an.

In Deutschland ist das Spiel im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zu sehen.

FC Liverpool vs. LASK heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Weiters ist auch SPOX beim Spiel zwischen Liverpool und Linz live mit dabei. Wir tickern das Geschehen in England detailliert mit. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker für Liverpool vs. LASK.

FC Liverpool vs. LASK heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Liverpool vs. LASK

FC Liverpool vs. LASK Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 5 (Vorrunde)

5 (Vorrunde) Datum: 30. November 2023

30. November 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Anfield Stadium (Liverpool)

Anfield Stadium (Liverpool) TV: ServusTV (Österreich)

(Österreich) Livestream: ServusTV On (Österreich) , RTL+ (Deutschland)

(Österreich) (Deutschland) Liveticker: SPOX

Europa League: Die Tabelle der Gruppe E