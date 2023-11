FC Liverpool vs. LASK: Europa League heute im Liveticker

Der FC Liverpool und der Linzer ASK treffen in der Gruppenphase der Europa League aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie live verfolgen.

vor Beginn Liverpool ist heute klarer Favorit. Die Reds führen die Gruppe E nicht nur an, sondern gewannen auch das Hinrundenduell in Linz mit 3:1. Die Oberösterreicher belegen im Moment den letzten Platz, haben aber grundsätzlich noch eine Chance aufs Weiterkommen. Dafür werden in den letzten beiden Gruppenspielen aber reichlich Punkte benötigt.

Der LASK steht unter Zugzwang, will er es noch in die nächste Runde schaffen. Einfach wird es auf keinen Fall, denn heute geht es gegen den Tabellenführer FC Liverpool. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr beim Europa-League-Spiel live mit dabei sein.

© getty

FC Liverpool vs. LASK: Europa League heute im TV und Livestream

In Österreich ist der Kracher live im Free-TV bei ServusTV zu sehen. Der Privatsender bietet nebenbei auch einen kostenlosen Livestream bei ServusTV On an. Was die Übertragung in Deutschland betrifft, ist RTL+ verantwortlich.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe E