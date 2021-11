Rapid Wien vs. West Ham, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Rapid Wien empfängt in der Europa League heute Premier-League-Klub West Ham United. Wo wird das Spiel übertragen? SPOX klärt Euch auf, wie Ihr die 90 Minuten live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das wird nicht einfach: Rapid Wien bekommt es im Rahmen des 5. Spieltags der Gruppenphase der Europa League mit West Ham United zu tun.

Während die Wiener in der Gruppe H mit bisher einem Sieg und insgesamt nur drei Punkten Schlusslicht in der Tabelle sind, befindet sich der Premier-League-Teilnehmer mit zehn Zählern an der Spitze. Dazwischen: Dinamo Zagreb (sechs) und der KRC Genk (vier).

Das Duell zwischen Rapid und West Ham geht am heutigen Donnerstag, den 25. November über die Bühne und wird im Wiener Allianz Stadion ausgetragen. Der Anpfiff ertönt dort um 18.45 Uhr.

Lässt sich das Spiel auch verfolgen, wenn man nicht vor Ort im Stadion zusieht? SPOX gibt Euch hier die Informationen an die Hand, wie Ihr via TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

© getty Das Hinspiel gegen West Ham hat Rapid 0:2 verloren.

Rapid Wien vs. West Ham, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Das klingt doch gut: Ihr habt gleich mehrere Möglichkeiten, Rapids Spiel live zu sehen. Einerseits überträgt ServusTV die Begegnung im Free-TV und Livestream. Sendungsstart ist um 18.05 Uhr, ehe 40 Minuten später der Anstoß erfolgt.

Abgesehen von ServusTV zeigt Euch auch Sky Austria die 90 Minuten, los geht es hier um 18.35 Uhr. Fündig werdet Ihr auf Sky Sport Austria 2. Bei Sky lassen generell alle Spiele der Europa League live verfolgen.

Auch das Sky-Programm könnt Ihr via Livestream sehen. Zurückgreifen müsst Ihr dafür auf die Plattformen Sky Go oder Sky Ticket.

Rapid Wien vs. West Ham, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Nichts falsch macht Ihr auch, wenn Euch ein Liveticker reicht und Ihr Euch dafür bei SPOX reinklickt. Dort entgeht Euch nichts Wichtiges, was sich in Wien abspielt.

Rapid Wien vs. West Ham, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Rapid Wien: Gartler - Ullmann, Moormann, Aiwu, Stojkovic - Grahovac, Ljubicic - Grüll, Knasmüllner, Fountas - Kara

Gartler - Ullmann, Moormann, Aiwu, Stojkovic - Grahovac, Ljubicic - Grüll, Knasmüllner, Fountas - Kara West Ham United: Areola - Cresswell, Diop, Baptiste, Fredericks - Kral, Noble - Masuaku, Fornals, Yarmolenko - Vlasic

